Sensācija vieglatlētikā - 18 gadus veca sportiste Dimanta līgā raida šķēpu pāri 70 metriem un gandrīz labo pasaules rekordu. VIDEO
Par īstu sensāciju Dimanta līgas posmā Sjameņā parūpējusies 18 gadus veca Ķīnas šķēpmetēja Jana Dziji. Jau pirmajā metienā viņa šķēpu raidīja 71,74 metru attālumā, uzstādot jaunu pasaules U-20 rekordu un gandrīz labojot pasaules rekordu šķēpmešanā.
Dziji sasniegtais rezultāts ir otrais tālākais metiens sieviešu šķēpmešanas vēsturē. Pasaules rekords pieder čehietei Barborai Špotākovai, kura 2008. gadā uzstādīja pasaules rekordu, raidot šķēpu 72,28 metru attālumā.
World U20 Record ☑️
National Record ☑️
Diamond League Record ☑️
No. 2 Alltime ☑️
18-year-old Ziyi Yan 🇨🇳 unleashes a massive 71.74m in the first round of the women's Javelin at the Xiamen Diamond League!pic.twitter.com/tgYAhPepmV
Ar iespaidīgo rezultātu ķīniete ne tikai uzvarēja sacensībās, bet arī laboja Dimanta līgas rekordu un sev piederošo pasaules U20 rekordu, iepriekšējo sasniegumu uzlabojot par 5,85 metriem. Līdz šim Dziji personīgais rekords bija 65,98 metri. “Bijusi vairāk nekā sajūsmināta, ieraugot šo rezultātu, jo uz to esmu tiekusies jau ilgu laiku. Beidzot man tas izdevās,” pēc sacensībām sacīja jaunā sportiste.
Viņas pārsvars pār konkurentēm bija iespaidīgs. Otrajā vietā ar 65,00 metriem ierindojās norvēģiete Sigrida Borge, bet trešā ar 63,64 metriem bija serbiete Adriana Vilagoša. Pēc fenomenālā pirmā mēģinājuma Dziji nolēma atlikušajos mēģinājumos vairs nepiedalīties, lai taupītu spēkus gaidāmajiem startiem starptautiskajās sacensībās.
“Uz Sjameņu braucu ar mērķi sasniegt 65 metrus, tāpēc šāds rezultāts man pašai bija neticams pārsteigums,” atzina ķīniete. “Pēc pirmā metiena sapratu, ka gudrāk būs pietaupīt enerģiju, jo priekšā vēl daudz sacensību.”
Talantīgā šķēpmetēja neslēpa, ka tagad viņas redzeslokā nonācis arī pasaules rekords. “Negribu, lai šie 71,74 metri būtu tikai vienreizējs uzplaiksnījums. Vēlos stabilitāti. Pirms sacensībām par pasaules rekordu nedomāju, taču tagad saprotu, ka varu tiekties vēl augstāk,” sacīja Dziji. Rezultāts vēl gaida oficiālu apstiprinājumu no “World Athletics”, taču jau tagad skaidrs, ka vieglatlētikas pasaule ieguvusi jaunu superzvaigzni.