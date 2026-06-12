Eiropas Savienība spērusi nozīmīgu soli uz priekšu divu valstu uzņemšanai blokā
Piektdien, 12. jūnijā, Eiropas Savienība spērusi nozīmīgu soli uz priekšu Ukrainas un Moldovas uzņemšanai blokā, savos sociālajos tīklos norādījusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Politiķe norādīja, ka visas ES dalībvalstis šodien vienprātīgi atbalstīja to, lai tiktu uzsākts pirmais pievienošanās sarunu posms ar Ukrainu un Moldovu.
Today, the European Union took a major step forward.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2026
All Member States agreed to open the first accession negotiations cluster with Ukraine and Moldova.
At the first Intergovernmental Conference on Monday, we will open the cluster on fundamentals; the backbone of the accession… pic.twitter.com/WSPU8CVPpg
"Pirmdien Starpvaldību konferencē tiks atklāts pirmais pievienošanās sarunu posms, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta galvenajiem jautājumiem, kas ir pievienošanās procesa pamatā. Izskatāmie jautājumi aptvers Eiropas Savienības pamatvērtības un principus, tostarp tiesiskumu, likuma varu un demokrātisko institūciju darbību," pauda fon der Leiena.
"Šis lēmums ir apliecinājums Ukrainas un Moldovas apņēmībai, drosmei un ieguldītajam darbam reformu īstenošanā, neraugoties uz lielajiem izaicinājumiem, ar kuriem abas valstis saskaras," uzsvēra EK prezidente. "Tas vienlaikus ir signāls, ka Eiropas Savienības piedāvātais miers, stabilitāte un iespējas, joprojām ir nepārspētas."
"Paplašināšanās ir stratēģiska izvēle, kas palīdz stiprināt mieru, drošību un labklājību visā Eiropā. Pasaulē, kurā pieaug nenoteiktība, lielāka Eiropas Savienība ir mūsu kopīgajās interesēs," uzsvēra fon der Leiena.
Viņa uzsvēra, ka Eiropas Savienības paplašināšanās joprojām ir viens no mūsu lielākajiem veiksmes stāstiem un labākais ieguldījums mūsu kopīgajā nākotnē.