VIDEO: Sandis Vilmanis rāda priekšzīmi un trenējas papildus, lai beidzot gūtu vārtus pasaules čempionātā
Brīvdienā pirms nākamās pasaules čempionāta hokejā spēles Sandis Vilmanis pamanīts vienatnē strādājot pie momentu realizācijas.
Ko dara NHL spēlētājs, kad neizdodas gūt vārtus? Sandis Vilmanis vienatnē atnāk uz treniņu, pats ieurbj vārtus, paņem spaini ar ripām - un met pic.twitter.com/Z0w1E7JwPk— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) May 20, 2026
Pirmo trīs spēļu laikā Sandis Vilmanis izdarījis septiņus metienus uz vārtiem, taču neviens no tiem nav lidojis vārtos. Viņam ir otrs visvairāk izdarīto metienu skaits komandā - tikpat ir Oskaram Batņam, bet 11 kapteinim Rūdolfam Balceram (četri gūti vārti). Spēlē pret Vāciju Vilmanis netrāpīja tukšos vārtos, vēlāk sakot, ka labāk būtu savu pirmo golu izlasē iemetis pilnos sastāvos.
Brīvdienā pirms spēles pret Somiju pamanīts, ka Sandis Vilmanis piestrādājis pie metiena realizācijas. Viņš pats paņēmis spainu ar ripām, ieurbis vārtus un sācis izdarīt metienus no noteiktiem punktiem laukumā. Šāda attieksme norāda uz vēlmi jau tuvākajās spēlēs uzlabot paša realizāciju un norāda uz darba spējām, kas līdz šim palīdzējušas tikt līdz debijai NHL.
Vilmanim vidēji ir lielākais spēles laiks komandā - viņš laukumā līdz šim pavadījis 23:09 minūtes. Pagaidām viņam divi rezultativitātes punkti, kas abi sasniegti ar atdotām piespēlēm. Pēc neveiksmes pret Austriju Vilmanis uzņēmās daļu atbildības, atvainojoties līdzjutējiem par nerealizētajām iespējām uzbrukumā. "Bija iespējas, kuras jāizmanto."
Jau rīt, 21. maijā, Latvijas hokejisti aizvadīs nākamo spēli pret Somiju, pēc kā sekos dueļi pret ASV (23. maijā), Lielbritāniju (24. maijā) un Ungāriju (26. maijā).