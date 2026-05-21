Latvijas izlasi eksaminē varenā Somija; 21.05.2026.
Pasaules čempionāta ceturtajā mačā Latvija tikās ar četrkārtējo čempioni Somiju.
Haralds Egle atklāj somu uzvaras atslēgu
Somijas vīriešu hokeja izlasei mačā ar Latvijas valstsvienību izdevās izmantot latviešu kļūdas, sarunā ar aģentūru LETA secināja Latvijas izlases uzbrucējs Haralds Egle.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pasaules čempionāta ceturtajā mačā Latvija ar 1:7 zaudēja Somijai, piedzīvojot trešo neveiksmi.
"Dienas beigās - somi iemeta vairāk golus. Mums bija daži spēles nogriežņi, kuros mēs labi līdām uz vārtiem un metām, bet to nebija pietiekami. Somi izmantoja mūsu kļūdas," atzina Egle. "Vairākās vārtu gūšanas situācijā, jā, tie bija smuki vārti, bet, ja paskatāmies dziļāk, tad tās bija ļoti vienkāršas kļūdas no mūsu puses, kuras var arī daļēji norakstīt uz to, ka nav pārliecība. Mums uz to arī vairāk jāpiedomā, ka jābūt vairāk pārliecinātākiem par sevi, un tālāk ir jāiet un spēle uzlabosies," uzbrucējs turpināja.
Viņš norādīja, ka mača izskaņā Latvijas hokejistiem izdevies vairāk pārvaldīt ripu un spēle padevusies pārliecinošāk. "Varbūt nebija gūtie vārti, bet jau sāka veidoties labāks spēles zīmējums, salīdzinot ar pirmo periodu," skaidroja hokejists.
"Jāfokusējas uz pozitīvo. Mums priekšā ir vēl trīs svarīgas spēles. Paskatīsimies, ko mēs šeit sliktu izdarījām, bet rītdien jau ir jāaizmirst," piebilda Egle.
A grupā 12 punkti četrās spēlēs ir Somijai un Šveicei, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānijai pēc trīs spēlēm ir bez punktiem.