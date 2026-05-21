Latvijas izlasi eksaminē varenā Somija; 21.05.2026.
Pasaules čempionāta ceturtajā mačā Latvija tikās ar četrkārtējo čempioni Somiju.
Vītoliņš novērtē Somijas spēku un skaidro, kādēļ vārtos nestāvēja Gudļevskis
Pēc zaudējuma pasaules čempionāta mačā Somijas hokeja izlasei Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš atzina, ka somu meistarība ir ļoti augsta.
"Šis rezultāts parādīja realitāti, kāda ir Somijas izlase," pēc sakāves sacīja Vītoliņš. "Tā meistarība un kvalitāte somiem ir ļoti augsta. Somus arī novērtē ļoti augstu, un to izjutām uz sevis."
Kā vienu no smaga zaudējuma iemesliem treneris minēja vājo spēli iemetienos, no kuriem uzvarēti tika vien 19%, kas pilnībā iniciatīvu deva pretiniekiem, kā arī disciplīnas trūkumu.
"Pret tādām komandām nedrīkst noraidīties," sarunā ar žurnālistiem pēc spēles teica galvenais treneris. "Ja pieci pret pieci mēs vēl varam mēģināt turēt līdzi, tad šoreiz disciplīna kaut kur pievīla. Tas ir jānoņem nost."
Treneris arī norādīja, ka spēles laikā tika veiktas izmaiņas virknējumos, lai meklētu palīgus uzbrukuma noslēgumā Rūdolfam Balceram, kurš vienīgais turpina būt rezultatīvs. "Kā komandai mums jāuzlabo spēle visās mazajās niansēs. Jācīnās, " teica valstsvienības stūrmanis.
Ar Latvijas izlases spēlētāju agresivitāti Vītoliņš bija apmierināts, jo tā lika somiem nopelnīt vairākus noraidījumus, tomēr arī Latvijas hokejisti dēļ tās sapelnīja nevajadzīgus sodus. "Nopelnījām nevajadzīgus noraidījumus. Tas ir jānoņem nost, bet mēs cīnījāmies," piebilda treneris. "Nevaru teikt, ka kāds tur braukātu apkārt un neiesaistītos divcīņās. Vienkārši tās divcīņas vēl jāuzvar."
Treneris arī skaidroja, ka atpūta pamatvārtsargam Kristeram Gudļevskim tika dota, lai viņš būtu labāk gatavs nākamajām trīs spēlēm.
"Plānojam, ka viņš spēlēs pēdējās trīs spēles grupā, lai viņš ar jaunu fokusu, ar jaunu enerģiju un koncentrāciju iziet uz spēlēm," teica Vītoliņš. "Tajā pašā laikā nekad nezini, kas mūs gaida priekšā, un jābūt gataviem visiem trim vārtsargiem."
Vārtsarga Mareka Mitena debiju pasaules čempionātos treneris izvairījās komentēt, norādot, ka nevēlas par spēlētājiem runāt individuāli, jo uzvaras un zaudējumus piedzīvo komanda, turklāt vārtsargam ir grūti pēc garām pauzēm ieiet spēlē.
Rīt Latvijas izlasei nav jāspēlē, bet turnīra piektajā mačā sestdien plkst. 13.20 būs jātiekas ar ASV, svētdien plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.