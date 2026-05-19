Mans noraidījums maksāja mums spēli, atzīst Batņa
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Oskars Batņa pēc zaudēta mača Austrijas valstsvienībai bija paškritisks un sacīja, ka viņa noraidījums ir maksājis spēli.
Jau vēstīts, ka 2026. gada pasaules čempionāta trešajā spēlē Latvijas izlase ar 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) piekāpās Austrijai, pretiniekiem uzvaras vārtus gūstot Batņas noraidījuma laikā.
"Šādos momentos, šādā spēlē, it īpaši tad, kad mēs bijām pārņēmuši iniciatīvu, nedrīkst noraidīties," neapmierināts ar savā darbībām bija Batņa. "Tas noraidījums maksāja spēli. Protams, neiemetām savus momentus, bet manam noraidījumam nav attaisnojuma."
Batņa sarunā ar žurnālistiem skaidroja, ka tā bija spēles epizode un noteikumu pārkāpums nebija apzināts, bet viņš tomēr varēja no sadursmes izvairīties.
"Zinājām, ka spēle nebūs viegla un zinājām, uz ko viņi ir spējīgi," norādīja uzbrucējs. "Viņi izmantoja savus vienīgos momentus, bet mēs neizmantojām savus. Tas arī viss."
Batņa arī sacīja, ka šis zaudējums vēl neko nenozīmē, jo turnīrs vēl nav beidzies un komanda cīnīsies līdz galam. "Domāju, ka tos pašus amerikāņus mierīgi varam uzvarēt," teica Batņa.
A grupā Somijai, Šveicei un Austrijai ir pa deviņiem punktiem trīs spēlēs, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem divos un trīs mačos, bet bez punktiem ir Ungārija, Lielbritānija un Vācija.
Otrajā grupā Fribūrā spēlē Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija.
89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.
Hokeja fani Esplanādē vēro Latvijas izlases spēli pret Austriju (2026. gada 19. maijs)
Otrdien, 19. maijā, hokeja fani Esplanādē vēroja Latvijas izlases spēli pret Austriju, kurā Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu.