Vilmanis ar precīzu metienu tukšos vārtos nodrošina Latvijas hokeja izlasei svarīgu uzvaru pār pašreizējo čempioni ASV
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) pārspēja ASV valstsvienību.
A grupā Šveicei un Somijai ir pa 15 punktiem piecās spēlēs, Austrija guvusi deviņus punktus četros mačos, Tālāk ar sešiem punktiem piecās cīņās ir Latvija, ASV ir pieci punkti, Vācija izcīnījusi četrus punktus, trīs punkti ir Ungārijai, bet Lielbritānija cīnās bez punktiem.
Latvijas vārtus sargāja Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja 45 pretinieku metienus, un tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlases rindās.
Pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm Mārtiņš Dzierkals tika pie ripas aiz amerikāņu vārtiem un piespēlēja to Haraldam Eglem, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu un izvirzīja vadībā Latvijas izlasi.
Turpinājumā Latvija tika pie diviem vairākumiem pēc kārtas, kurus neizdevās izmantot, lai dubultotu pārsvaru.
Aptuveni četras ar pusi minūtes līdz trešdaļas beigām divu minūšu noraidījumu nopelnīja Artūrs Andžāns, taču Latvijas hokejisti neļāva amerikāņiem panākt neizšķirtu, vairākas reizes ripu tverot arī Kristeram Gudļevskim.
Otrā perioda ievadā Latvija palika mazākumā pēc Oskara Cibuļska noraidījuma, bet latvieši veiksmīgi aizsargājās un vārti netika ielaisti. Trešdaļas vidū pie vairākuma tika arī latvieši, tomēr tas palika neizmantots.
Septiņas minūtes līdz trešdaļas beigām divas minūtes uz noraidīto soliņa pavadīja Roberts Mamčics, un Latvijas vārtos ripu raidīja Metjū Tkačaks.
Trešajā periodā pēc spēlētām sešām minūtēm Latvijai vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Deniss Smirnovs.
Septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām divu minūšu noraidījumu nopelnīja Renārs Krastenbergs, bet amerikāņiem neizdevās izmantot vairākumu.
Nedaudz vairāk kā divas minūtes līdz finālsvilpei amerikāņi nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, ko Latvija izmantoja, lai dubultotu pārsvaru, tukšos vārtos ripu raidot Sandim Vilmanim.
Pēdējā minūtē ASV vēlreiz nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, ko šoreiz ātri izmantoja un vienus vārtus atguva, precīzam esot Matjē Olivjē, taču īsi pēc tam Vilmanis vēlreiz raidīja ripu tukšos vārtos un atguva Latvijai divu vārtu pārsvaru.
Latvijas hokejisti ar 2:4 zaudēja Šveicei, ar 2:0 uzvarēja Vāciju, ar 1:3 zaudēja austriešiem un ar 1:7 - Somijas valstsvienībai. Tikmēr ASV ar 1:3 zaudēja Šveicei, ar 5:1 pārspēja Lielbritāniju, ar 2:6 zaudēja Somijai un ar 4:3 pēcspēles metienos pārspēja Vāciju.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu svētdien, plkst. 17.20, turpinās ar cīņu pret Lielbritāniju, bet otrdien, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.