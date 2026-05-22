Eduards Tralmaks uz ASV spēli nepaspēs, taču nav izslēgta pievienošanās vēlāk
Latvijas hokeja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis medijiem atklājis, vai valstsvienībai pievienosies Eduards Tralmaks.
"Esmu bijis komunikācijā ar Eduardu un varu pateikt divas lietas. Viņš uz spēli pret ASV nebūs ierindā, nekā uz to nevar paspēt, jo jākārto formalitātes ar klubu. Tuvākajā laikā ziņosim par konkrētu viņa ielidošanas laiku, kad tas būs precīzs. Darīsim visu, lai Eduards paspētu uz pēdējām divām grupas spēlēm un tad jau cerams, ka spēlēsim arī tālāk," žurnālistiem atklāja Kalvītis.
Naktī uz 22. maiju Eduardam Tralmakam noslēdzās sezona Amerikas hokeja līgā. Viņa pārstāvētā "Griffins" ceturtdaļfināla sērijā ar 1-3 piekāpās Čikāgas "Wolves". 2025./2026. gada sezonā viņš izcēlās ar 42 punktiem regulārajā turnīrā (26+16) un četriem gūtajiem vārtiem izslēgšanas spēlēs.
Tieši uz Tralmaku kā vienīgo papildinājumu šajā pasaules čempionātā cerēja Latvijas izlase, kam pirmajās četrās spēlēs bijušas problēmas ar vārtu gūšanu - pieci no sešiem goliem Rūdolfam Balceram.
Eduards Tralmaks līdz šim spēlējis divos pasaules čempionātos. Pirms gada viņam septiņās spēlēs trīs vārti un četras piespēles, tikmēr šī gada olimpiskajās spēlēs uzbrucējs guva trīs vārtus un izdarīja vienu piespēli.
Latvijas hokejistiem grupā palikušas trīs spēles - 23. maijā pret ASV, 24. maijā pret Lielbritāniju un 26. maijā pret Ungāriju.