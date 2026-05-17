“Šādu rezultātu nebiju plānojis”: Oskars Lepers pēc pusmaratona nonāk slimnīcā
TV3 raidījuma “Zilonis studijā” vadītājs Oskars Lepers pēc sava pirmā pusmaratona nonācis mediķu aprūpē, liecina viņa publicētais “Instagram” stāsts.
Lepers sociālajā tīklā dalījies ar foto no ārstniecības iestādes, kur redzams pieslēgts pie medicīniskām ierīcēm. Pie attēla viņš rakstīja, ka šādu rezultātu savam pirmajam pusmaratonam nebija plānojis, norādot, ka “19. kilometrs izrādījās liktenīgs”.
Tāpat Lepers pateicās līdzcilvēkiem, kuri steidzās palīgā, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Precīzākas detaļas par notikušo viņš nav publiskojis.
Kā zināms, šodien 36. reizi norisinājās "Rimi Rīgas maratons". Šogad maratonā bija reģistrējušies 46 313 dalībnieki no 116 valstīm.
Klasiskais maratons pulcēja vismaz 3500 dalībnieku, pusmaratons - vairāk nekā 7000, desmit kilometru distance - ap 7000, bet populārajā sešu kilometru distance - ap 10 000 dalībnieku. Stafetes, kurās dalībnieki divatā vai četratā pieveiks pusmaratonu un maratonu, vienoja teju 200 komandas.
Svētdienas rītā Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu, aizsākot maratona galveno un dalībniekiem piepildītāko dienu.