"Tāds nepatīkams spēlētājs!" Ralfs Freibergs izceļ vienu Austrijas izlases hokejistu, kuram jāpievērš uzmanība
Latvijas hokeja izlases pretinieki šīsdienas spēlē austrieši spēlē vienkārši, bet ir ļoti nepiekāpīga komanda, sarunā ar žurnālistiem pēc rīta treniņa teica Latvijas izlases aizsargs Ralfs Freibergs.
Šveicē notiekošā pasaules čempionāta spēli pret Austrijas valstsvienību Latvijas izlase aizvadīs "Swiss Life" arēnā Cīrihē plkst. 17.20 pēc Latvijas laika.
Pagājušajā gadā pasaules čempionātā Latvijas izlasei iekļūšanai ceturtdaļfinālā pret Austrijas valstsvienību derēja neizšķirts pamatlaikā, tomēr komanda piedzīvoja smagu zaudējumu ar 1:6 un turnīrā nācās samierināties ar desmito vietu. "Atceramies labi pagājušā gada spēli. Neko neizmirstam," maču pirms gada atminējās Freibergs. "Austrijai ir laba komanda, aktīvi spēlē, skrien virsū, spēlē vienkārši un ir nepiekāpīgs pretinieks."
Latvijas izlases aizsargs pretinieku rindās izcēla uzbrucēju Vincencu Roreru, kurš sezonu uzsāka kopā ar Rūdolfu Balceru vienā klubā, bet sezonas beigās pievienojās Monreālas "Canadiens" fārmklubam Amerikas hokeja līgā (AHL) Lavālas "Comet". "Tāds nepatīkams spēlētājs," Roreru raksturoja Freibergs. "Savā komandā ir patīkami, ka viņš ir, bet pretiniekos gan nē - "lien zem ādas". Sākumā mēs domājām, ka viņš nebūs, jo nebija sastāvā, bet ir atbraucis." Tāpat uzmanība pretinieku rindās būs jāpievērš Dominikam Cvergeram, Peteram Šneideram un Berndam Volfam.
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, bet svētdien ar 2:0 uzvarēja Vāciju, savukārt austriešiem ir divas uzvaras, kas izcīnītas pār grupā rangā zemāk esošajām Lielbritāniju (5:2) un Ungāriju (4:2).
Pēc mača ar Austrijas valstsvienību Latvijas izlasei būs brīvdiena, tad ceturtdien plkst. 17.20 būs spēle ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Otrajā grupā Fribūrā spēlē Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija. Pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam. Otrā grupā Fribūrā cīnīsies Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija.