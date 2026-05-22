Gvardiola pieliek punktu runām: es tiešām aizeju
Žuzeps "Peps" Gvardiola pēc sezonas beigām pametīs Anglijas futbola premjerlīgas kluba Mančestras "City" galvenā trenera amatu, piektdien apstiprināja spāņu speciālists. Iepriekš par Gvardiolas aiziešanu no "City" ziņoja mediji, taču tagad viņš pats to ir apstiprinājis.
Svētdien Mančestrā gaidāmais mačs pret Birmingemas "Aston Villa" būs pēdējais, kurā "City" komandu vadīs Gvardiola, lai gan viņš arī turpmāk būs futbola klubu pārvaldnieka "City Football Group" globālais vēstnesis.
"Neprasiet man iemeslus, kāpēc es aizeju. Nav iemesla, bet dziļi sirdī es zinu, ka ir pienācis mans laiks," Gvardiola pauda kluba izplatītajā paziņojumā.
Pirms pēdējās kārtas Londonas "Arsenal" un "City" premjerlīgas tabulā šķir četri punkti, tādējādi čempiona titulu jau sev ir nodrošinājuši "Arsenal" futbolisti.
55 gadus vecais Gvardiola, vadot Mančestras komandu kopš 2016. gada, palīdzējis "City" izcīnīt sešus Anglijas premjerlīgas titulus un pirmo reizi kluba vēsturē triumfēt Čempionu līgā. Viņa vadībā "City" kopā izcīnījusi 20 trofejas.
Pirms kļūšanas par "City" galveno treneri Gvardiola trīs sezonas vadīja Vācijas flagmani Minhenes "Bayern", bet vēl pirms tam ar lieliem panākumiem bija arī Spānijas komandas "Barcelona" stūrmanis. Savulaik ar "Barcelona" klubu Gvardiola izcīnīja 14 titulus četros gados, kamēr ar "Bayern" trīs gados tās bija septiņas trofejas.
Mediji vēsta, ka "City" vadību pārņems bijušais Londonas "Chelsea" treneris Enco Mareska, kurš iepriekš bijis arī viens no Gvardiolas palīgiem.