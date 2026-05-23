"Latvija uzvaru nopelnīja!" ASV vēstniecība apsveic valstsvienību ar panākumu
ASV vēstniecība Latvijā apsveikusi Latviju ar uzvaru pasaules čempionāta mačā pār ASV izlasi, norādot, ka "katra uzvara ir jāizcīna".
"Laba spēle, Latvija! Apsveicu ar sīvu uzvaru. Kad uz ledus atrodas ASV izlase, katra uzvara ir jānopelna, un šodien to nopelnīja Latvija. Paldies abām komandām par lielisku spēli!" sociālajos tīklos norāda vēstniecība.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) pārspēja ASV valstsvienību. Svarīgo panākumu pār pašreizējo pasaules čempioni ASV palīdzēja nodrošināt Vilmanis ar precīzu metienu tukšos vārtos.
Latvijas vārtus sargāja Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja 45 pretinieku metienus, un tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlases rindās.
Pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm Mārtiņš Dzierkals tika pie ripas aiz amerikāņu vārtiem un piespēlēja to Haraldam Eglem, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu un izvirzīja vadībā Latvijas izlasi.
Turpinājumā Latvija tika pie diviem vairākumiem pēc kārtas, kurus neizdevās izmantot, lai dubultotu pārsvaru.
Aptuveni četras ar pusi minūtes līdz trešdaļas beigām divu minūšu noraidījumu nopelnīja Artūrs Andžāns, taču Latvijas hokejisti neļāva amerikāņiem panākt neizšķirtu, vairākas reizes ripu tverot arī Kristeram Gudļevskim.
Otrā perioda ievadā Latvija palika mazākumā pēc Oskara Cibuļska noraidījuma, bet latvieši veiksmīgi aizsargājās un vārti netika ielaisti. Trešdaļas vidū pie vairākuma tika arī latvieši, tomēr tas palika neizmantots.
Septiņas minūtes līdz trešdaļas beigām divas minūtes uz noraidīto soliņa pavadīja Roberts Mamčics, un Latvijas vārtos ripu raidīja Metjū Tkačaks.
Trešajā periodā pēc spēlētām sešām minūtēm Latvijai vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Deniss Smirnovs.
Septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām divu minūšu noraidījumu nopelnīja Renārs Krastenbergs, bet amerikāņiem neizdevās izmantot vairākumu.
Nedaudz vairāk kā divas minūtes līdz finālsvilpei amerikāņi nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, ko Latvija izmantoja, lai dubultotu pārsvaru, tukšos vārtos ripu raidot Sandim Vilmanim.
Pēdējā minūtē ASV vēlreiz nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, ko šoreiz ātri izmantoja un vienus vārtus atguva, precīzam esot Matjē Olivjē, taču īsi pēc tam Vilmanis vēlreiz raidīja ripu tukšos vārtos un atguva Latvijai divu vārtu pārsvaru.