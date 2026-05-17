ASV hokejisti izgāž dusmas uz Lielbritāniju un svin pirmo uzvaru
ASV vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionātā izcīnīja pirmo panākumu, kamēr otrā grupā pie uzvaras tika Slovākija.
A grupas mačā amerikāņi, kuri turnīru sāka ar zaudējumu pret Šveici, ar 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) pārspēja Lielbritāniju.
Pirmajā trešdaļā ASV vadībā izvirzīja Pols Koters. Otrā perioda vidū Lielbritānija panāca neizšķirtu, vairākumā vārtus gūstot Natanjelam Halbertam, taču, tuvojoties trešdaļas izskaņai amerikāņiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Aizeks Hovards.
Trešajā trešdaļā, gūstot vārtus 15 sekunžu nogrieznī, 4:1 ASV labā panāca Matjē Olivjē un Deklans Kārlails. Noslēdzošā perioda izskaņā vairākumā vēl vārtus guva Hovards.
B grupā Slovākija ar 4:1 (1:0, 1:0, 1:0) apspēlēja Itāliju, izcīnot otro panākumu.
Pirmajā trešdaļā itāļu vārtsargu pārspēja Mareks Hrivīks, otrā perioda pēdējā minūtē pārsvaru dubultoja Viljams Kmecs, bet trešajā trešdaļā pēc spēlētām 30 sekundēm 3:0 panāca Kristiāns Pospīšils.
Trešā perioda turpinājumā vienīgos itāļu vārtus guva Gabriels Nics, taču vairākumā vēl slovākiem trīs vārtu pārsvaru atguva Olivers Okuliars.
Šodien otro maču A grupā arī aizvadīs Latvijas hokeja izlase, kas plkst. 21.20 spēkosies ar Vāciju, cīņu tiešraidē pārraidot Latvijas Televīzijas 7. kanālam (LTV7).
Vēl svētdien A grupā plkst. 17.20 Austrija spēlēs ar Ungāriju. B grupā, kas mačus aizvada Fribūrā plkst. 17.20 tiksies Zviedrija un Dānija, bet plkst. 21.20 - Slovēnija un Norvēģija. Pasaules čempionātu tiešraidē pārraida LTV7 un Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietne "Lsm.lv".
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.