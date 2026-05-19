Pretiniekus spiegojošā "Southampton" paliek bez pārspēlēm par vietu premjerlīgā
"Southampton" futbolisti tomēr negodīgas rīcības dēļ palikuši bez iespējas atgriezties Anglijas premjerlīgā.
Anglijas futbola klubs "Southampton" par pretinieku "Middlesbrough" izspiegošanu diskvalificēts no pārspēlēm par vietu premjerlīgā.

"Southampton" Anglijas pēc spēka otrajā līgā jeb "Championship" ieņēma ceturto vietu un tai izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā bija jātiekas ar "Middlesbrough".

Pirms šiem mačiem tika pieķerts "Southampton" pārstāvis filmējam pretinieku treniņu. Līdzīgi pārkāpumi konstatēti arī pirms mačiem pret "Oxford" un Ipsvičas "Town".

Papildu diskvalifikācijai "Southampton" arī tiks atņemti četri punkti nākamās sezonas "Championship" turnīrā.

Sestdien cīņā par ceļazīmi uz premjerlīgu Vemblija stadionā tiksies "Middlesbrough" un Halas "City".

