Līvānos cilvēkus biedē vīrietis, kas vicinās ar ierocim līdzīgu priekšmetu. VIDEO
Piektdienas pēcpusdienā Līvānu iedzīvotājus biedēja kāds vīrietis, kurš Rīgas ielā izraisīja avāriju, bet pēc tam pameta notikuma, vicinoties ar ierocim līdzīgu priekšmetu.
Valsts policijā pēcpusdienā saņemta informācija, ka Līvānos, Rīgas ielā, automašīnas "Volkswagen Passat" vadītājs pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar pretimbraucošu "BMW".Pēc ceļu satiksmes negadījuma automašīnas "Volkswagen" vadītājs izkāpa no transportlīdzekļa un notikuma vietu pameta.
Aculiecinieku video, kas nonācis ziņapmaiņas vietnēs, liecina, ka vīrietim rokās, iespējams, bijis ierocis. Vieni no lieciniekiem šī iemesla dēļ metušies ar auto no notikuma vietas bēgt. Arī policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka vīrieša rokās tobrīd, iespējams, bija "ierocim līdzīgs priekšmets".
Likumsargi uzsver, ka negadījumā neviena persona nav cietusi. Par notikušo ir sākts kriminālprocess. Policija ir noskaidrojusi iespējamā vainīgā personību, bet aizturēts šis cilvēks vēl nav un notiek viņa meklēšana. Policija veic procesuālās darbības un skaidro notikušā apstākļus.