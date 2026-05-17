Ostapenko skandalē, hokeja spīdekļu jaunās dzīves un basketbola traģēdijas - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošās nedēļas skaļākie notikumi Latvijā noteikti saistās ar ilgi gaidīto pasaules čempionātu hokejā, kas sācies Šveices pilsētās Cīrihē un Frībūrā. Ja šonedēļ visiem interesantākajiem sporta jaunumiem nesanāc izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās.
Latvijas hokeja izlasei šis pavasaris ir daudzi negaidītu pavērsienu pārbagāts – virkne hokejistu atteikumu, kaudze savainojumu, no kuriem pēdējie gūti pat treniņos pirms pasaules čempionāta. Meistarsacīkstes sāktas ar zaudējumu Šveicei, kuras sastāvs vedina uz domām, ka komanda varētu cīnīties pat par zeltu. Meistarsacīkšu mājinieki bija noteikti pārāki uz ledus.
Latvijas hokejisti vietu pasaules elitē izcīnīja pirms 30 gadiem, portāls Jauns.lv painteresējies, ko tagad dara tā laika izlases spēlētāji un treneri. Savukārt šis čempionāts sācies arī ar nelielu izaicinājumu līdzjutējiem. Hokejistiem uz muguras neierasti numuru, turklāt daļa arī pēc sejas nav pārāk bieži redzēti.
Tikmēr mūsu tenisa līdere Aļona Ostapenko ne pirmo reizi izveidojusi konfliktsituāciju ar Krievijas tenisisti, izrādot attieksmi pret agresorvalsts pārstāvi. Pasaules basketbola Meku – nacionālo basketbola asociāciju (NBA) – pāršalkušas uzreiz divas traģēdijas. Vispirms 29 gadu vecumā mūžībā devās Memfisas “Grizzlies” basketbolists Brendons Klārks, bet dažas stundas vēlāk arī pirmais NBA basketbolists, kurš atklāja savu homoseksualitāti – Džarons Kolinss.
Tepat Biķerniekos atdzima Eiropas rallijkrosa čempionāts ar sezonas pirmo posmu, bet mūsu šāvēji Lauris Strautmanis un Emīls Vasermanis spoži nostartēja Eiropas čempionātā.
Valmieras basketbolisti un Dobeles handbolisti triumfē Latvijas čempionātos, Grīziņkalnā atklāta “Ghetto Games” sezona un pilnā sparā norit Rīgas maratons.