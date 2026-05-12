Gruzijas regbistiem piešķir bargas diskvalifikācijas par manipulācijām dopinga analīzēs
Pieciem Gruzijas regbija spēlētājiem piespriestas diskvalifikācijas no sporta uz vairākiem gadiem. Zināmākais no viņiem ir bijušais izlases kapteinis Merabs Šarikadze, kurš bijis arī galvenais vaininieks.
Bijušajam Gruzijas regbija izlases kapteinim Merabam Šarikadzem piespriesta 11 gadu diskvalifikācija no sporta. Giorgi Čkoidze ticis pie sešu gadu diskvalifikācijas, Laša Hmaladze, Otars Laški un Miriani Modebadze pie trīs gadu, bet maigākais sods ticis Lašam Lomidzem - deviņu mēnešu diskvalifikācija.
Visi sodīti par manipulācijām ar urīna analīzēm dopinga pārbaudēs. Visa centrā bijis bijušais izlases kapteinis Šarikadze, kurš, lai palīdzētu komandas biedriem slēpt narkotiku lietošanu, nodevis savu urīnu viņu trauciņos.
"World Rugby" anomālijas nodotajās dopinga provēs pamanīja pirms 2023. gada Pasaules kausa. Tā, piemēram, pirms lielā turnīra, 2022. gada novembrī Gruzija pārspēja spēcīgo Velsu. "World Rugby" nodrošināja pagātnē nodotās analīzes, kuras, veicot atkārtoti, pierādīja piecus gadījumus kopš 2019. gada ar Šarikadzes iesaisti komandas biedru nodotajās dopinga analīzēs.
Savukārt Pasaules antidopinga aģentūra savā izmeklēšanā secināja, ka lietā iesaistīta bija arī Gruzijas nacionālā testēšanas iestāde, kas pirms provēm informēja regbija izlases komandas ārstu, kurš tālāk informāciju nodeva izlases grupas čatā.
Gruzijas izlase Pasaules kausā spēlējusi sešas reizes, 2023. gada finālturnīrā vienu reizi spēlēja neizšķirti un zaudēja trijās spēlēs. Pasaules rangā gruzīņi ieņem augsto 13. pozīciju. Izlase jau kvalificējusies 2027. gada Pasaules kausam.
Šarikadze Pasaules kausā spēlēja trijos mačos, Čkoidze pirms turnīra izkrita no sastāva traumas dēļ, Modebadze laukumā devās atklāšanas mačā pret Austrāliju, taču vēlāk viņu savainojuma dēļ sastāvā nomainīja Laški. Hmaladze aizvadīja spēli pret Velsu, kamēr Lomidze nebija iesaistīts turnīrā.
Šarikadze īsi pēc 2023. gada Pasaules kausa arī noslēdza savu regbija karjeru un pievērsās MMA, uzvarot savā pirmajā cīņā 2025. gada novembrī.