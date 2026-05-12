Arī traumu mocīts Dembelē tiek atzīts par labāko Francijas čempionātā
Par Francijas čempionāta - "Ligue 1" - sezonas labāko spēlētāju otro gadu pēc kārtas atzīts Parīzes "Saint-Germain" (PSG) uzbrucējs Usmans Dembelē.
28 gadus vecais uzbrucējs kļuvis par piekto spēlētāju, kurš divus gadus pēc kārtas izpelnījies šo apbalvojumu. Pirms viņa piecus gadus labākais bija Kilians Mbapē, kurš 2024. gadā pārcēlās no Francijas čempionāta uz Spānijas grandu Madrides "Real".
Dembelē par labāko atzīts, neskatoties uz to, ka traumu dēļ laukumā pamatsastāvā devās tikai deviņās spēlēs un nospēlēja kopumā 960 minūtes. Par spīti mazajam spēles laikam, viņš guva desmit vārtus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles. Pērn Dembelē 20 spēlēs guva 21 vārtus un veica astoņas rezultatīvas piespēles.
PSG divas kārtas pirms čempionāta noslēguma par sešiem punktiem apsteidz tuvāko sekotāju "Lens" un ir tuvu savam piektajam čempiontitulam pēc kārtas un 12. titulam pēdējo 14 sezonu laikā. PSG sasniegusi arī UEFA Čempionu līgas finālu, kurā tiksies ar Anglijas premjerlīgas līderi Londonas "Arsenal".
Labākā jaunā spēlētāja balvu saņēma Dembelē komandas biedrs Dezirē Duē, savukārt Pjērs Sažs no "Lens" atzīts par gada labāko treneri Francijā.