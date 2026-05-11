FOTO: Vestienas mežos noskaidroti Latvijas čempioni orientēšanās garajā distancē
Vestienas pusē aizvadīts Latvijas čempionāts orientēšanās skrējiena garajā distancē, kur elites grupās triumfēja Elza Ķuze un Uldis Upītis, kļūstot par četrkārtējiem valsts čempioniem, informē Latvijas Orientēšanās federācija.
Viestienas pusē Latvijas čempionātā sacenšas simtiem orientieristu
Izcīnītas pirmās šīs sezonas medaļas Latvijas čempionātā orientēšanās skrējiena disciplīnā. 9. maijā Vestienas pusē notikušajā Latvijas čempionātā garajā distancē uz ...
Sacensībās startēja 537 orientieristi, un īpaši spraiga cīņa izvērtās sieviešu elitē. Dāmām bija jāveic 12 kilometru gara distance ar 23 kontrolpunktiem. Pēc astotā kontrolpunkta vadībā atradās Signe Sirmā, kura tuvākās sekotājas Sandru Grosbergu un Elzu Ķuzi apsteidza par aptuveni divām minūtēm. Tomēr vēlāk tika pieļauta aptuveni četru minūšu kļūda, un vadībā izvirzījās Sandra Grosberga.
Distances vidusdaļu ļoti pārliecinoši veica Elza Ķuze, kļūstot par sacensību līderi. Lai gan trešajā kontrolpunktā pirms finiša viņa nedaudz kļūdījās un vadību atguva Grosberga, finiša daļā Ķuze bija ātrākā un izcīnīja Latvijas čempiones titulu, Grosbergu apsteidzot par 28 sekundēm.
Tikmēr vīru elitē orientieristiem bija jāveic 15,6 kilometru gara distance ar 27 kontrolpunktiem. 21 sportista konkurencē pārliecinošu uzvaru izcīnīja Uldis Upītis, kurš tuvākos sekotājus apsteidza par piecām minūtēm.
Sudraba un bronzas medaļu liktenis izšķīrās saspringtā duelī starp Edgaru Bertuku un Matīsu Saulīti. Abu sportistu cīņā netrūka kļūdu, tomēr pieredzējušais 2012. gada pasaules čempions Bertuks finišā bija pārāks vien par septiņām sekundēm, vēsta Latvijas Orientēšanās federācija.
Nākamās lielās sacensības orientieristiem gaidāmas jau šīs nedēļas nogalē — Baltijas čempionāts garajā distancē un stafetēs, kā arī Baltijas veterānu čempionāts, kas norisināsies Igaunijā, Viru apriņķī.