Par NHL sezonas labāko debitantu atzīts "Islanders" aizsargs Šeifers
Frenka Kaldera vārdā nosaukto trofeju, kuru piešķir Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas labākajam debitantam, trešdien saņēma Metjū Šeifers no Ņujorkas "Islanders".
18 gadus vecais aizsargs Šeifers, kurš pērn draftā tika izvēlēts ar pirmo numuru, debitantu vidū šosezon bija līderis uz ledus pavadītajā laikā vidēji mačā (24 minūtes un 41 sekunde), ieņēma dalītu pirmo vietu gūtajos vārtos (23) un bija trešais punktu ziņā (59). Starp jaunajiem aizsargiem Šeifers bija labākais gūtajos vārtos vairākumā (8), punktos vairākumā (18), vārtos papildlaikā (2), uzvaras vārtos (4) un metienos pa vārtiem (222).
"Islanders" aizsargs kļuvis par visu laiku jaunāko Kaldera balvas ieguvēju, regulārā čempionāta pēdējā dienā esot tikai par vienu dienu jaunāks nekā Neitans Makinons no Kolorādo "Avalanche", kurš par labāko debitantu tika atzīts 2013./2014. gada sezonā.
Balsojumā Šeifers saņēma visas 198 balsis kā labākais debitants un sakrāja 1980 punktus. Otrajā vietā balsojumā ierindojās Ivans Demidovs no Monreālas "Canadiens" ar 1158 punktiem (120 otrās vietas un 48 trešās), bet trešais finālists Bekets Seneke tika pie 958 punktiem (41 otrā vieta un 110 trešās vietas). Labāko sešinieku noslēdza "Canadiens" vārtsargs Jakubs Dobešs (529 punkti), uzbrucējs Džimijs Snageruds no Sentluisas "Blues" (171) un vārtsargs Jespers Valsteds no Minesotas "Wild" (139).
Pērn par labāko NHL debitantu tika atzīts aizsargs Leins Hatsons no Monreālas "Canadiens".