Darja Markova. (foto: Latvijas Sporta cīņas federācija/Facebook/United World Wrestling)
Citi sporta veidi
Šodien 12:20
Darja Markova izcīna sudraba medaļu Eiropas U-17 čempionātā brīvajā cīņā
Latvijas brīvās cīņas sportiste Darja Markova piektdien Bulgārijā izcīnīja sudraba medaļu Eiropas U-17 čempionātā brīvajā cīņā, informē Latvijas Sporta cīņas federācija.
Sacensībās svara kategorijā līdz 69 kilogramiem astotdaļfinālā Latvijas sportiste pārspēja konkurenti no Moldovas, bet turpinājumā bija pārāka arī pār cīkstonēm no Polijas un Gruzijas. Cīņā par zelta medaļu latviete piekāpās Kijmetai Tedzdžanai.
Latvijas sportistei šī ir trešā medaļa jauniešu Eiropas čempionātos.
Eiropas U-17 čempionātā startēja astoņi Latvijas sportisti. Bez Markovas uz paklāja kāpa arī Ruslans Bormotovs un Jānis Ruicis grieķu-romiešu cīņā, Ella Trēde brīvajā cīņā sievietēm, kā arī Artjoms Cvetkovs, Dmitrijs Daliba, Vsevolods Sergejevs un Ernests Stabiņš brīvajā cīņā.