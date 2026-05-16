Elza Ķuze kļūst par Baltijas čempioni orientēšanās sacensībās
12 medaļas, no kurām sešas zelta – tāds ir Latvijas orientieristu veikums Baltijas čempionātā orientēšanās garajā distancē, kas notika Igaunijā, Viru apkārtnē. Teicami elites grupā sievietēm nostartēja Latvijas orientieristes – 9,6 km distancē 25 dalībnieču konkurencē pirmajā sešiniekā četras latvietes, bet par Baltijas čempioni kļuva Elza Ķuze, kura pārliecinoši atspēlējās pagājušā gada uzvarētājai lietuvietei Gabijai Ražaitītei.
Pērn Elzai pietrūka vien nieka 50 sekundes līdz zeltam, toties šoreiz viņa lietuvieti pārspēja par vairāk nekā četrām minūtēm. Bronzas medaļa Signei Sirmajai, kura tuvāko sekotāju Leonardu Baltiņu pārspēja par gandrīz piecām minūtēm. Elzai Ķuzei šis ir otrais Baltijas čempiones tituls, pirmo reizi viņa to izcīnīja pirms trijiem gadiem.
Vīrieši elites grupā devās 13,1 km garā distancē, un 31 sportista konkurencē no Latvijas orientieristiem labāko rezultātu uzrādīja 2006. un 2008. gada Eiropas vicečempions vidējā distancē Mārtiņš Sirmais, kurš finišēja ceturtais. Pērn izcīnītā Baltijas čempiona titulu aizstāvēja mājinieks Jurgens Joonas, bet Uldis Upītis, kurš pirms nedēļas kļuva par Latvijas čempionu garajā distancē, diemžēl izstājās.
Izcilu sniegumu Baltijas čempionātā demonstrēja arī Latvijas juniori un jaunieši – piecas zelta, 2 sudraba un 3 bronzas medaļas. M14 grupā Kristapam Krūmiņam sudrabs, M16 grupā Jēkabs Graudums pērn izcīnīto bronzu nomainīja pret augstākā kaluma medaļu, bet otrajā vietā Teodors Rebinovs, M18 grupā Gustavs Ločmelis tika pie bronzas, bet M20 par Baltijas čempionu kļuva Mārtiņš Dzenītis. Meitenēm W14 grupā zelta medaļu Latvijai sarūpēja Daina Dzvinko, bet bronzu Anabella Luika, W16 grupā zelts Melānijai Rožukalnei, bet bronza Laumai Līvai Saklaurei, savukārt par Baltijas čempioni W20 grupā kļuva Laura Krūmiņa, bet bronza Elīzai Odriņai.
Paralēli notika arī sacensības veterāniem, un Baltijas veterānu čempionātā orientēšanās garajā distancē Latvijas orientieristiem 22 medaļas – 10 zelta, 6 sudraba un 6 bronzas. Par Baltijas čempioniem kļuva Jānis Krūmiņš (M35), Atis Rešķis (M40), Guntars Mankus (M55), Ģirts Zīlišķis (M60), Jānis Biezais (M75), Līga Dubrovska (W45), Videga Liepiņa (W60), Alīda Ābola (W70), Daila Mankusa (W80) un Anda Plukše W85 grupā.
Svētdien tiks noskaidroti Baltijas čempioni orientēšanās stafetēs un komandu kopvērtējumā, un atgādinām, ka Latvijas orientieristi Baltijas čempionāta kopvērtējumā jau uzvarējuši piecus gadus pēc kārtas.