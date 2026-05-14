Pasaules čempionāta pirmajā spēka rangā prognozē, vai Latvija sasniegs ceturtdaļfinālu
Starptautiskās Ledus hokeja federācija (IIHF) publicējusi pirmo spēka rangu 2026. gada pasaules čempionātam.
Līderes gods atvēlēts Kanādai, kas tādējādi pēc IIHF spēka ranga veidotāju domām ir galvenā favorīte uz titulu. Līdzīgi domā bukmeikeri.
Starp favorītēm ir arī mājiniece Šveice, Somija, Zviedrija, bet čempione ASV ierindota tikai piektajā pozīcijā. 'Esam izsalkuši pēc vēl Baltā nama burgeriem," teikts aprakstā par amerikāņiem, kuri pēc otrā triumfa vēsturē pasaules čempionātā šogad izcīnīja zeltu arī olimpiskajās spēlēs.
Latvija pirmajā spēka rangā atrodas aiz ceturtdaļfināla barjeras - devītajā vietā. Savas grupas ietvaros latviešiem atvēlēta piektā pozīcija - priekšā ir Šveices, Somijas, ASV un Vācijas izlases. Tas nozīmē, ka pēc IIHF spēka ranga veidotāju domām latvieši šogad nespēs sasniegt izslēgšanas spēles.
Pēdējās divas vietas, kas tādējādi nozīmētu izkrišanu no elites, pašlaik dotas Latvijas grupā esošajai Lielbritānijai un B grupā spēlējošajai Ungārijai. 2026. gada pasaules čempionāts no 15. līdz 31. maijam notiks Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā. Latvijas pirmais duelis paredzēts sestdien, 16. maijā pret Šveici.
It's that time... Power Rankings time‼️ #IIHF— IIHF (@IIHFHockey) May 14, 2026
The first Power Rankings of the 2026 #MensWorlds have arrived 🔗 https://t.co/mSBHM7kW3p pic.twitter.com/B26JTzQd09