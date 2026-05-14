Luka Dončičs, kurš ierauts cīņā par saviem bērniem, vasarā nepalīdzēs Slovēnijas izlasei
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Losandželosas "Lakers" zvaigzne Luka Dončičs šovasar nevarēs palīdzēt Slovēnijas izlasei Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs, apstiprināja basketbolists.
Dončičs nav spēlējis kopš aprīļa sākuma, kad guva kreisās kājas paceles cīpslas savainojumu spēlē pret čempioni Oklahomasitijas "Thunder". Bez viņa ierindā "Lakers" sasniedza "play off" otro kārtu, kurā ar 0-4 piekāpās "Thunder".
Tomēr atteikuma pamatā izlasei nav trauma, bet gan personīgās lietas. Sportists pēc šķiršanās no draudzenes Anamarijas Goltesas uzsācis tiesvedību par abu kopējo bērnu aizbildniecību.
"Meitas mīlu vairāk par visu, un viņas vienmēr būs pirmajā vietā," trešdien sociālajos tīklos pavēstīja Dončičs. "Kamēr turpinu cīnīties par kopīgu aizbildnību pār savām meitām, man nācās pieņemt smagu lēmumu - izvēlēties starp došanos uz Slovēniju un spēlēšanu izlasē, vai būšanu kopā ar meitām šovasar." Dončičs arī norādīja, ka viņam esot ļoti žēl, ka šovasar nevarēs spēlēt izlasē, tomēr prioritāte ir meitas un viņa pienākumi kā tēvam.
Dončičs aizvadītajā sezonā 64 mačos vidēji guva 33,5 punktus, atdeva 8,3 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 7,7 atlēkušās bumbas. Viņš bija NBA regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs.
Slovēnijas izlase 2027. gada Pasaules kausa izcīņas Eiropas zonas kvalifikācijas H grupā ar trim uzvarām četrās spēlēs ieņem pirmo pozīciju. Jūlija sākumā otrā apļa spēlēs slovēņi viesos tiksies ar Igauniju, bet mājās spēlēs ar Zviedrijas basketbolistiem. Tāpat Dončičs nespēlēs augusta beigās kvalifikācijas otrajā posmā, kurā slovēņi jau vietu gandrīz garantējuši.