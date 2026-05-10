Latvijas labākais šautriņu metējs Razma PDC Eiropas tūres posmā apstājas astotdaļfinālā, pirms tam pieveicis pasaules čempionāta finālistu van Vēnu
Latvijas pārstāvis Madars Razma svētdien Profesionālās Dartu korporācijas (PDC) rīkotās Eiropas tūres sestajā posmā - "Austrian Darts Open" - zaudēja astotdaļfinālā.
Razma, kurš PDC rangā ir 42. vietā un bija rezervists dalībai šajā turnīrā, cīņā līdz sešiem uzvarētiem legiem ar 3-6 zaudēja ar 16. numuru izsētajam Ziemeļīrijas pārstāvim Derilam Gērnijam (PDC 25.).
Razma vidēji piegājienā guva 93,18 punktus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 50% precizitāti. Viņa pretinieks vidēji piegājienā guva 91,51 punktu, izpildīja vienu 180 punktu gājienu un noslēdzošos metienus izpildīja ar 54,55% precizitāti.
Pirmajā kārtā latvietis ar 6-4 pārspēja nīderlandieti Dirku van Deivenbodi (PDC 27.), bet otrajā ar 6-5 uzveica ar pirmo numuru izsēto nīderlandieti Gianu van Vēnu (PDC 3.).
Šautriņu metēji turnīrā cīnās par 230 000 Lielbritānijas mārciņu lielu balvu fondu.
Jāpiebilst, ka van Vēns ir šā gada pasaules čempionāta finālists, kurš piekāpās pēdējo divu gadu uzvarētājam, "šautriņu brīnumbērnam" Lūkam Litleram.