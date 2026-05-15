Lielais hokeja pavasaris oficiāli ir sācies! Kanāda aizraujošā trillerī nolauž zviedrus, somi pārliecinoši pieveic Vāciju
Kanādas un Somijas vīriešu hokeja izlases piektdien Šveicē pasaules čempionāta ievadā izcīnīja uzvaras.
B grupas mačā Kanāda ar 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) guva panākumu pār Zviedriju.
Kanādieši izvirzījās vadībā jau pēc spēlētām divām minūtēm, kad pretinieku vārtos ripu raidīja Džonss Tavaress, bet trešdaļas turpinājumā pārsvaru dubultoja Raiens O'Railijs.
Otrā perioda vidū zviedri guva divus vārtus nepilnu trīs minūšu nogrieznī, precīziem esot Jakobam Lāšonam un Lukasam Raimondam, un panāca neizšķirtu. Trīs minūtes vēlāk kanādiešiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Dilans Holovejs, taču nedaudz vairāk kā pēc minūtes vēlreiz rezultātu izlīdzināja Matīass Ekholms.
Trešajā trešdaļā zviedru vārtos ripu raidīja Konors Brauns un Dilans Kazenss, panākot 5:3 Kanādas labā. Pamatlaika izskaņā Zviedrija nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, tomēr vārti vairs netika gūti.
Tikmēr A grupā, kas cīnās Cīrihē, Somija ar 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) pārspēja Vāciju.
Pirmajā trešdaļā, gūstot vārtus vairākumā, Somijas labā 1:0 panāca Antons Lundels, bet trešā perioda ievadā vēl vienu somu vairākumu rezultatīvi noslēdza Jesse Puljujarvi.
Nepilnas 12 minūtes līdz pamatlaika beigām Vācijas deficītu līdz vienam precīzam metienam samazināja Štefans Loibls, taču turpinājumā somiem divu vārtu pārsvaru atguva Ātu Reti.
Piektdien vēl A grupā Cīrihē plkst. 21.20 spēkosies mājiniece Šveice un ASV, šo maču tiešraidē pārraidot kanālam Latvijas Televīzijas 7. kanālam (LTV7), bet B grupā Fribūrā tajā pašā laikā cīnīsies Čehija un Dānija.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu uzsāks sestdien, plkst. 21.20 spēkojoties ar Šveici, bet jau nākamajā dienā tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību. Visām Latvijas izlases spēlēm varēs sekot līdzi LTV7 tiešraidēs.
Turnīrā startējošās 16 komandas ir sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā pozīcijā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.