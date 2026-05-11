Foto: Facebook/com/ Berserk MMA Team Latvia
Šodien 10:42
Mūžībā devies viens no Latvijas MMA kustības aizsācējiem Roberts Skujiņš
Latvijas cīņas sporta pasauli satriekusi skumja vēsts – mūžībā devies Roberts Skujiņš, kurš bija viens no jauktās cīņas mākslas (MMA) kustības aizsācējiem Latvijā.
Ar sēru vēsti savā "Facebook" kontā dalījusies organizācija "Berserk MMA Latvia", veltot aizgājējam aizkustinošus un atvadu vārdus.
"Mūžībā devies Roberts Skujiņš, viens no Latvijas MMA kustības aizsācējiem. Izsakām līdzjūtību ģimenei. Robert, mēs tevi atcerēsimies kā vīrieti, kurš nekad nepadodas un iestājas par saviem principiem. Lai miers tavai dvēselei," teikts publiskotajā paziņojumā.