Tiesā noraidīta hokeja leģendas Ozoliņa prasību pret sporta žurnālistu Puči par parāda piedziņu
Zemgales rajona tiesa Tukumā noraidījusi hokejista Sanda Ozoliņa prasību pret partneri golfa biznesā, žurnālistu Armandu Puči par parāda piedziņu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
2002. gadā toreizējais Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājs Ozoliņš Rīgā, Ķīšezera krastā, izveidoja golfa laukumu, bet sporta žurnālists Puče kļuva par "Ozo golfa kluba" direktoru. Amatu Puče atstāja 2022. gadā.
Golfa laukumu apsaimnieko SIA "Golfs & Karti", kuras īpašnieki ir Ozoliņš (90% daļu) un Puče (10% daļu). Puči un Ozoliņu saista ne tikai biznesa pārvaldīšana, bet arī grāmatas, jo Puče ir vairāku biogrāfisku grāmatu par Ozoliņu autors.
Nedz Ozoliņš, nedz Puče aģentūrai LETA plašākus komentārus par tiesvedības iemesliem nesniedza.
Iepriekš Puče bija vērsies Ekonomisko lietu tiesā (ELT), lūdzot atzīt par spēkā neesošiem "Golfs & Karti" 2024. gada 28. oktobra dalībnieku sapulces lēmumus, norādot, ka sapulcē nepiedalījās un nav balsojis par pieņemtajiem lēmumiem, jo par sapulci viņam netika paziņots, kā arī sapulcē pieņemtie lēmumi esot pretēji Pučes tiesībām un interesēm.
ELT apmierināja Pučes prasību un par spēkā neesošiem atzina minētajā dalībnieku sapulcē pieņemtos lēmumus par grozījumu izdarīšanu uzņēmuma statūtos. Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību šajā lietā un spriedums stājies spēkā. Starp prasītājiem šajā lietā bija arī bijušā hokejista sieva Sandra Ozoliņa.
ELT aģentūru iepriekš paziņoja, ka tiesā ir vēl viens līdzīgs strīds, kurā viens no uzņēmuma dalībniekiem lūdz atzīt par spēkā neesošu uzņēmuma sapulces lēmumu. Šo prasību tiesa 2025. gada 30. jūnijā noraidīja. Spriedums vēl nav stājies spēkā, jo tas tika pārsūdzēts un patlaban no jauna skatīts Rīgas apgabaltiesā.
"Golfs & Karti" reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,39 miljoni eiro. 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 370 270 eiro apgrozījumu, kas bija par 12% mazāk nekā 2023. gadā, un 12 240 eiro peļņu.