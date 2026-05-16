Olivers Mūrnieks spēlē pret Šveici pasaules čempionātā (foto: Scanpix / EPA)
Šodien 22:32
Olivers Mūrnieks kļūst par visu laiku jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules čempionātos
17 gadus vecais Latvijas izlases uzbrucējs Olivers Mūrnieks labojis ilggadējā Latvijas izlases kapteiņa Kaspara Daugaviņa rekordu, kļūstot par visu laiku jaunāko Latvijas valstsvienības spēlētāju pasaules čempionātos, norāda “Sporta studija”.
Šobrīd Latvija spēlē pirmajā čempionāta spēlē pret mājinieci Šveici. 37 gadus vecais Daugaviņš šajā čempionātā nespēlē.
Kad Kaspars Daugaviņš debitēja Latvijas izlasē 2006. gada pasaules čempionātā Rīgā, arī viņam bija 17 gadi, taču viņš bija divarpus mēnešus vecāks. Tajā gadā viņš spēlēja gan U-18, gan U-20, gan pieaugušajā izlasē.