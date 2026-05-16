Olivers Mūrnieks kļūst par visu laiku jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules čempionātos
Olivers Mūrnieks spēlē pret Šveici pasaules čempionātā (foto: Scanpix / EPA)
Hokejs

Olivers Mūrnieks kļūst par visu laiku jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules čempionātos

Sporta nodaļa

Jauns.lv

17 gadus vecais Latvijas izlases uzbrucējs Olivers Mūrnieks labojis ilggadējā Latvijas izlases kapteiņa Kaspara Daugaviņa rekordu, kļūstot par visu laiku jaunāko Latvijas valstsvienības spēlētāju pasaules čempionātos, norāda “Sporta studija”.

Olivers Mūrnieks kļūst par visu laiku jaunāko Latv...

Šobrīd Latvija spēlē pirmajā čempionāta spēlē pret mājinieci Šveici. 37 gadus vecais Daugaviņš šajā čempionātā nespēlē.

Kad Kaspars Daugaviņš debitēja Latvijas izlasē 2006. gada pasaules čempionātā Rīgā, arī viņam bija 17 gadi, taču viņš bija divarpus mēnešus vecāks. Tajā gadā viņš spēlēja gan U-18, gan U-20, gan pieaugušajā izlasē.

Tēmas

Kaspars DaugaviņšLatvijas hokeja izlaseLatvijaŠveices hokeja izlaseOlivers Mūrnieks

Citi šobrīd lasa