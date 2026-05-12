Andrejs Rastorgujevs paziņo par karjeras turpināšanu līdz nākamajām olimpiskajām spēlēm
Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs turpinās karjeru un gatavosies nākamajām olimpiskajām spēlēm 2030. gadā Francijas Alpos, apstiprināja sportists.
"Kopā ar ģimeni esmu izlēmis, ka turpināšu profesionālā sportista gaitas un gatavošos olimpiskajām spēlēm Alpos, Francijā," biatlonista komandas izplatītajā paziņojumā citēts sportists, kuram šomēnes paliks 38 gadi. "Nākamgad pasaules čempionāts Otepē, tepat Igaunijā, un šis ir mans nākamais svarīgākais mērķis."
Aizvadītajā sezonā Rastorgujevs Pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma 37. vietu, labākos rezultātus sasniedzot posmos Kontiolahti (8. vieta masu startā un 9. vieta individuālajā distancē) un Estešundā (9. vieta individuālajā distancē).
2026. gada olimpiskajās spēlēs Rastorgujevs labāko rezultātu sasniedza iedzīšanā, kur ieņēma 29. vietu, finišēja 30. pozīcijā sprintā un 41. vietā individuālajā distancē. Ar stafetes komandām tika izcīnītas 12. vieta (jauktā komanda) un 18. vieta (vīriešu komanda).
Karjeras laikā Rastorgujevs piedalījies četrās olimpiskajās spēlēs, 2024. gadā kļuva par pasaules vicečempionu masu startā un ir divkārtējs Eiropas čempions (2014. gadā individuālajā distancē un 2018. gadā sprintā).
Biatlonists Andrejs Rastorgujevs izcīna 2. vietu pasaules čempionātā, 2024.
Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs Nove Mesto pasaules čempionātā biatlonā izcīnījis vēsturisku sudraba medaļu 15 kilometru sacensībās ar kopējo startu. Tas ...