VIDEO: patriotiskās krāsās iekārtota Latvijas hokeja izlases ģērbtuve pasaules čempionāta mājvietā
Ceturtdien, 13. maijā Latvijas hokeja izlase ieradās 2026. gada čempionāta mājvietā Šveicē. Cīrihē, kur latviešiem paredzētas A grupas spēles, ātri vien iekārtota izlases ģērbtuve.
Trešdien, 13. maijā, Latvijas hokeja izlase devās ceļā uz 2026. gada pasaules čempionāta norises vietu Šveici. Šajā valstī turnīrs norisinās 11. reizi un pirmo kopš 2009. gada. Uz Šveici Latvijas hokeijsti lidoja ar "AirBaltic" reisu. Pēc ielidošanas Cīrihē sekoja bagāžu sagaidīšana un došanās uz viesnīcu.
Darba pilnas rokas gan bija komandas personālam, kuri ķērās pie hokeja izlases ģērbtuves iekārtošanas. Tajā dominē patriotiskas krāsas - karoga sarkanbaltsarkanās. Ģērbtuves vidū ievietots arī izlases logotips.
Latvijas hokejistiem pirmā spēle pasaules čempionātā gaidāma sestdien, 16. maijā, kad plkst. 21:20 pēc Latvijas laika jāspēkojas pret mājinieci Šveici. Dienu vēlāk paredzēts duelis pret Vāciju, bet turpinājumā jāspēlē pret Austrijas, Somijas, ASV, Lielbritānijas un Ungārijas izlasēm.
2026. gada pasaules čempionāts noritēs no 15. līdz 31. maijam. Čempiones statusā to sagaidīs ASV, kas pirms gada papildlaikā ar 1:0 apspēlēja Šveici un tādējādi tikai otro reizi valsts vēsturē kļuva par zelta medaļas ieguvēju šajā turnīrā.