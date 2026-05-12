Emīls Vasermanis (foto: Latvijas Šaušanas federācija / Facebook)
Šodien 20:34
Emīls Vasermanis triumfē Eiropas čempionātā šaušanā
Latvijas sportists Emīls Vasermanis otrdien Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma pirmo vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē.
Vasermanis iekrāja 557 punktus, kas bija labākais rezultāts. Otrajā vietā ar 554 punktiem bija ukrainis Ihors Solovejs, bet labāko trijnieku ar 553 punktiem noslēdza Bulgārijas pārstāvis Samuils Donkovs.
Lauris Strautmanis ar 552 punktiem ierindojās piektajā vietā, savukārt Rihards Zorge ar 521 punktu ieņēma 21. vietu.
Komandu ieskaitē Vasermanis, Strautmanis un Zorge izcīnīja bronzas godalgas.
Sieviešu konkurencē junioru vecuma grupā Anete Tukiša 50 metru šaušanas ar mazkalibra šauteni no trim stāvokļiem sasniedza finālu, kurā ar iekrātiem 300,4 punktiem izstājās pēc pirmajām trīs kārtām un ieņēma septīto vietu. Pirms tam kvalifikācijā latviete bija piektā.
Eiropas čempionāts Horvātijas pilsētā Osijekā norisināsies līdz nedēļas beigām.