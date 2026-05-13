"Rimi Rīgas maratona" laikā būs plaši satiksmes ierobežojumi
16. un 17. maijā, kad Rīgā norisināsies "Rimi Rīgas maratons", pulcējot vairāk nekā 43 000 skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm, galvaspilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi.
Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no piektdienas, 15. maija vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku, bet citviet galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Pašvaldība aicina rūpīgi iepazīties ar gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem.
Sestdien satiksme tiks apturēta tikai uz laiku "DPD jūdzes" trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien, 17. maijā. Svētdien dažādos laikos satiksme tiks ierobežota vai slēgta gan uz tiltiem pār Daugavu, gan pilsētas centrā un apkaimēs, ielas operatīvi atverot tūlīt pēc tam, kad posmu būs pabeiguši pēdējie skrējēji un notikuši uzkopšanas darbi.
Ar detalizētiem trases posmu slēgšanas un atvēršanas laikiem, kā arī trases šķērsošanas punktiem iedzīvotāji un autobraucēji aicināti iepazīties Rimi Rīgas maratona satiksmes ierobežojumu kartē. Lai ērti pārvietotos pilsētā, autobraucēji aicināti izmantot lietotni "Waze", kurā tiks precīzi atspoguļoti plānotie ierobežojumi un ielu atvēršanas brīži.
Pasākuma organizatori aicina pievērst uzmanību satiksmes ierobežojumu zonām maratona trasē svētdien, 17. maijā. Visilgāk satiksmei svētdien tik slēgtas galvaspilsētas centra ielas (kartē – 4. zona), savukārt, satiksmei visātrāk atvērta Salu tilta cilpa (kartē – 1. zona). Arī Daugavgrīvas, Dzegužu, Slokas ielas (kartē – 2. zona) satiksmei būs slēgtas tikai rīta pusē (6.30 – 11.00), savukārt, Mežaparka aplis un Brīvības ielas gals (kartē – 3. zona) satiksmei nebūs pieejami laikā no 6.30 līdz 13.00. Lūgums pievērst uzmanību trases šķērsošanas punktiem, kā arī posmiem, kuros pieļauta sabiedriskā transporta vai privātā transporta kustība, kas detalizēti norādīti kartēs.
Sestdien, 16. maijā, no plkst. 08.00 līdz plkst. 15.00 norisināsies "Rimi" Rīgas maratona Bērnu diena, bet no plkst. 10.40 līdz plkst. 13.00 - DPD jūdzes skrējiens. Svētdien, 17. maijā, no plkst. 6.30 līdz plkst. 18.00 norisināsies "Rimi" Rīgas maratons, pusmaratons, 10 km un 6 km skrējiens.
Sestdien, no plkst. 10.40 līdz plkst. 13.00 Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju aizturēs un slēgs transportlīdzekļu satiksmi "DPD jūdzes" skrējiena maršrutā, savukārt svētdien ja no plkst. 6.30 līdz plkst. 18.00 transportlīdzekļu satiksmi ierobežos un slēgs "Rimi" Rīgas maratona, pusmaratona, 10 km un 6 km skrējienu maršrutos.
No piektdienas, 15. maija, plkst. 20.00 līdz pirmdienas, 18. maija, plkst. 6.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Tāpat minētajā laika periodā transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11. novembra krastmalai piegulošajā, paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.
Satiksmes organizācijas izmaiņas Vecrīgā
No piektdienas, 15. maija, plkst. 20.00 līdz pirmdienas, 18. maija, plkst. 6.00 divvirzienu satiksmi organizēs Jaunielā, Krāmu ielā, Pils ielā, posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Miesnieku ielai, Jēkaba ielā posmā no Smilšu ielas līdz Doma laukumam, kā arī Domu laukumā starp Smilšu ielu un Pils ielu.
Savukārt svētdien, 17. maijā, no plkst. 6.30 līdz. plkst. 18.00 divvirzienu satiksmi organizēs Kaļķu ielas posmā no Mazās Monētu ielas līdz Šķūņu ielai un Šķūņu ielas posmā no Kaļķu ielas līdz Amatu ielai.
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi
Pasākuma norises laikā vairākās vietās pilsētā aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, kā arī atstātos transportlīdzekļus, nepieciešamības gadījumā, pārvietos uz citu, stāvēšanai atļautu vietu.
No piektdienas, 15. maija, plkst. 15.00 līdz pirmdienas, 18. maija, plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai; 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai. Kā arī no piektdienas 15.maija plkst.17.00 līdz pirmdienas, 18.maija plkst. 6.00 transportlīdzeļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.
Savukārt no sestdienas 16. maija plkst. 8.00 līdz 17. maija plkst. 18.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Dzegužu ielā pie ēkas Slokas ielā 66 un Slokas ielas kreisajā pusē, posmā no Dzegužu ielas līdz Jūrmalas gatvei.
Mikromobilitātes rīku ierobežojumi
No piektdienas 15. maija plkst. 20.00 līdz 18.maija plkst. 6.00 slēgs mikromobilitātes rīku novietošanas zonu 11. novembra krastmalā un 11. novembra krastmalai piegulošajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai. Savukārt no 16. maija plkst. 20.00 līdz 17. maija plkst.18.00 mikromobilitātes rīku novietošanu aizliegs uz veloceļa Ķīšezera ielas posmā no Gustava Zemgala gatves līdz Kokneses prospektam. Mikromobilitātes rīku novietošana no 16. maija plkst. 20.00 līdz 17. maija plkst. 18.00 būs aizliegta arī skrējienu maršrutos.
Papildus informējam, ka no 15. maija plkst. 20.00 līdz 18. maija plkst. 6.00 11. novembra krastmalā tiks izslēgti luksofori. No 15. maija plkst. 8.00 11. novembra krastmalas zaļajā zonā un stāvvietās pretī Miesnieku ielai, Bīskapa gātei un Jaunielai notiks pasākuma norisei nepieciešamo iekārtu montāžas darbi. Kā arī no 16. maija plkst. 18.00 skrējienu maršrutos notiks pasākuma nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu montāžas un demontāžas darbi.
16. un 17. maijā "Rimi" Rīgas maratona Bērnu dienas, DPD jūdzes skrējiena un "Rimi" Rīgas maratona dalībnieki ar derīgu maratona starta numuru sabiedrisko transportu Rīgā varēs izmantot bez maksas.
Detalizētāk satiksmes ierobežojumus iespējam apskatīt pievienotajā satiksmes ierobežojumu kartē.
Skrējienu maršruti
Sestdien, 16. maijā, "DPD jūdzes" skrējiens norisināsies pa maršrutu: Krišjāņa Valdemāra iela - Lāčplēša iela - Brīvības iela - Brīvības bulvāris - Brīvības laukums (finišs).
Svētdien, 17. maijā maratona skrējiens norisināsies pa maršrutu: Kaļķu iela (starts) - 11. novembra krastmala - Akmens tilts - Kuģu iela - zem Akmens tilta - Mūkusalas iela - tilts pār Bieķengrāvi - Salu tilts - uzbrauktuves rampa uz Salu tilta - Ģenerāļa Radziņa krastmala - 11. novembra krastmala - Akmens tilts - Uzvaras bulvāris - Raņķa dambis - Daugavgrīvas iela - Buļļu iela - Dzegužu iela - Slokas iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - Krišjāņa Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības laukums - Brīvības bulvāris - Brīvības iela - Senču iela - Miera iela - Klusā iela - Brasas tilts (Miera iela) - Gaujas iela - Ķīšezera iela - Kokneses prospekts - Hamburgas iela - Annas Sakses iela - Ezermalas iela - Meža prospekts - Atpūtas iela - Ostas prospekts - Lūcijas Garūtas aleja - Janševska prospekts - Meža prospekts - Kokneses prospekts - Ķīšezera iela - Gaujas iela - Brasas tilts (Miera iela) - Miera iela - Zirņu iela - Vesetas iela - Jāņa Dikmaņa iela - Skanstes iela - Hanzas iela - Rūpniecības iela - Elizabetes iela - Kalpaka bulvāris - Krišjāņa Valdemāra iela - Lāčplēša iela - Brīvības iela - Brīvības bulvāris - Brīvības laukums - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Krišjāņa Valdemāra iela - Kalpaka bulvāris - Elizabetes iela - Eksporta iela - 11. novembra krastmala (finišs).
Pusmaratona skrējiens norisināsies pa maršrutu: Kaļķu iela (starts) - 11. novembra krastmala - Akmens tilts - Uzvaras bulvāris - Raņķa dambis - Daugavgrīvas iela - Buļļu iela - Dzegužu iela - Slokas iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - Krišjāņa Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības laukums - Brīvības bulvāris - Brīvības iela - Senču iela - Zirņu iela - Vesetas iela - Jāņa Dikmaņa iela - Skanstes iela - Hanzas iela - Rūpniecības iela - Elizabetes iela - Kalpaka bulvāris - Krišjāņa Valdemāra iela - Lāčplēša iela - Brīvības iela - Brīvības bulvāris - Brīvības laukums - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Krišjāņa Valdemāra iela - Kalpaka bulvāris - Elizabetes iela - Eksporta iela - 11. novembra krastmala (finišs).
10 km skrējiens norisināsies pa maršrutu: Kaļķu iela (starts) - 11. novembra krastmala - Akmens tilts - Uzvaras bulvāris - Raņķa dambis - Meža iela - Nometņu iela - Slokas iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - Krišjāņa Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības laukums - Brīvības bulvāris - Brīvības iela - Brīvības bulvāris - Brīvības laukums - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Krišjāņa Valdemāra iela - Kalpaka bulvāris - Elizabetes iela - Eksporta iela - 11.novembra krastmala (finišs).
6 km skrējiens norisināsies pa maršrutu: Kaļķu iela (starts) - 11. novembra krastmala - Akmens tilts - Uzvaras bulvāris - Raņķa dambis - Balasta dambis - Vanšu tilts - Krišjāņa Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības laukums - Raiņa bulvāris - Krišjāņa Valdemāra iela - Citadeles iela - Muitas iela - Eksporta iela - 11. novembra krastmala (finišs).