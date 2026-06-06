Par godu meitas piektajai dzimšanas dienai Megana Mārkla parāda divas neredzētas fotogrāfijas
Princis Harijs un Megana Mārkla 4. jūnijā atzīmēja savas meitas princeses Lilibetas piekto dzimšanas dienu, un mamma Megana tam par godu sociālajos tīklos publicējusi divas jaunas mazās gaviļnieces fotogrāfijas.
Megana dalījusies ar divām vēl neredzētām Lilibetas fotogrāfijām. Pirmajā attēlā princis Harijs tur meitu uz rokām, bet Megana ar mīlošu skatienu raugās uz viņu. Lilibeta ir ģērbta baltā vasaras kleitā uz lencītēm, bet viņas garie mati, kā ierasts atstāti vaļēji. Meitenītei ir basas kājas. Tāpat kā iepriekš, Megana tīmeklī atrāda savu bērnu bildes tikai tā, lai seja nebūtu redzama. Šoreiz Lilibetas seju daļēji aizsedz mati.
Otrajā fotogrāfijā mazā princese nofotografēta dārzā. Stāvot basām kājām zālienā viņa ar roku skar violetu ziedu.
Pie fotogrāfijām Megana pierakstījusi: "Mūsu sapņu meitene. Daudz laimes 5. dzimšanas dienā, Lilī!" Savu vēlējumu viņa papildinājusi ar baltas sirsniņas emocijzīmi.
Lilibeta, kuru ģimenē mīļi dēvē par Lilī, ir Harija un Meganas jaunākā atvase. Viņa dzimusi 2021. gada 4. jūnijā Kalifornijā. Meitenes pilnais vārds ir Lilibeta Diāna, kas izvēlēts par godu vecvecmāmiņas karalienes Elizabetes II bērnu dienu iesaukai, bet ar otru vārdu tiek godināta vecmāmiņa Velsas princese Diāna.
Lilibeta ir septītā rindā uz troni un, atšķirībā no vecākā brāļa Ārčija, nekad nav dzīvojusi Apvienotajā Karalistē – viņa tur bijusi tikai vienu reizi. Lilibeta ieguva princeses titulu, kad viņas vectēvs Čārlzs kļuva par karali, kā to paredz 1917. gadā izdotie karaļa Džordža V noteikumi.
Harijs un Megana sāka bērniem lietot prinča un princeses titulus 2023. gadā pēc Lilibetas kristībām. Tas iepriekš bijis saskaņots ar Čārlzu. Mazā princese, kas mantojusi rudos matus no sava tēva, tikai vienu reizi tikusies ar vectēvu karali. Tas bija 2022. gada jūnijā, kad Saseksu ģimene bija ieradusies uz karalienes Elizabetes II valdīšanas Platīna jubileju.
Harijs un Megana šīs vizītes laikā atzīmēja meitas pirmo dzimšanas dienu, sarīkojot nelielas svinības viņiem tolaik vēl piederošajā Frogmoras kotedžā Vindzorā.
Pēc karaļnama eksperta Dankana Larkomba teiktā, Lilibetas dzimšanas diena parāda, cik tāli savstarpējās attiecībās šobrīd ir Čārlzs un viņa jaunākais dēls Harijs. “Es domāju, karalis Čārlzs izjūt lielu nožēlu par visu šo situāciju, viņš noteikti nebūtu vēlējies, lai tas notiktu šādi,” komentējis eksperts. “Viņš ir publiski izteicies, cik ļoti viņam patīk būt vectēvam.”
Pagājušajā gadā Harijs un Megana atzīmēja Lilibetas dzimšanas dienu, publicējot vairākas fotogrāfijas, kur meita redzama kopā ar savu mammu un tēti.
Megana tīmeklī arī ievietoja video, kur viņa un Harijs slimnīcā izpilda jautras dejas, šādi cenšoties mudināt meitu nākt pasaulē. Paredzētais dzemdību datums bija pārsniegts jau par nedēļu.