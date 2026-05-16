Sākas Rīgas maratona skrējieni
Šodien Rīgā sāksies "Rimi Rīgas maratona" pirmie skrējieni.
"Rimi Rīgas maratons" norisināsies 36. reizi. Paredzēts, ka šogad maratonā startēs vairāk nekā 45 000 skrējēju no aptuveni 120 valstīm.
Klasiskais maratons pulcēs vismaz 3500 dalībnieku, pusmaratons - vairāk nekā 7000, 10 km distance - ap 7000, bet populārajā sešu km distance - ap 10 000 dalībnieku. Stafetes, kurās dalībnieki divatā vai četratā pieveiks pusmaratonu un maratonu, vienos teju 200 komandas.
Plānots, ka Rīgas maratons pulcēs arī līdz 10 000 mazāko skrējēju Bērnu dienā, kā vairāk nekā 6000 skrējēju jūdzes skrējienā.
Šorīt plkst. 9 sāksies Bērnu dienas skrējieni un aktivitātes 11. novembra krastmalā, bet no plkst. 11 būs jūdzes starti pie Mākslas muzeja un finišs pie Brīvības pieminekļa.
Mediķi un maratona organizatori aicina skrējējus atbildīgi izturēties pret savu veselību, ieklausīties ķermeņa signālos, netēlot varoņus situācijās, kad organisms signalizē par briesmām, vajadzības gadījumā izstājoties un neturpinot distanci.