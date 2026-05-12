Latviešu tenisists Kārlis Ozoliņš pieķerts dopinga lietošanā
Latviešu tenisists Kārlis Ozoliņš ir pieķerts dopinga lietošanā un saņēmis Starptautiskā Tenisa integritātes aģentūras (ITIA) piespriesto diskvalifikāciju.
Karlis Ozolins (Latvia) and Daniil Kakhniuk (USA) have been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.https://t.co/1ds9X53BLO pic.twitter.com/zpcRchD9wg— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) May 12, 2026
23 gadus vecais Kārlis Ozoliņš (619. vieta pasaules rangā), kā arī amerikānis Daniils Kahņuks (1123. vieta rangā) analīzes februārī nodeva “ITF World Tennis Tour” sacensībās Kostarikas galvaspilsētā Sanhosē februārī, un tajās konstatēts klostebols — aizliegtais anaboliskais steroīds, kuru 2024. gadā atrada arī pasaules pirmajai raketei Janikam Sineram, par ko viņš saņēma triju mēnešu diskvalifikāciju.
ITIA paziņoja, ka Ozoliņam un Kahņukam “ir tiesības pārsūdzēt savu diskvalifikāciju, taču neviens no viņiem to nav izdarījis”.
Diskvalifikācija stājusies spēkā no 14. aprīļa.
Kārļa Ozoliņa karjeras labākais sasniegums ir 546. vieta rangā dubultspēlēs, bet vienspēlēs — 619. vieta, abi augstākie rādītāji sasniegti pašlaik.
LETA vēsta, ka klostebols ir klasificēts kā anabolisks līdzeklis, iekļauts Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) aizliegto vielu sarakstā un ir aizliegts saskaņā ar Tenisa antidopinga programmu. Vielas rakstura dēļ ir obligāta pagaidu diskvalifikācija, kuras laikā spēlētājiem nav atļauts spēlēt, trenēt vai apmeklēt pasākumus, ko organizē vai sankcionē ITF, Tenisa profesionāļu asociācija (ATP) vai jebkura cita nacionālā asociācija.