"Sezona bija briesmīga!" VEF pēc fiasko LBL atvainojas līdzjutējiem
Ceturtdien, 14. maijā, Latvijas Basketbola līgā par bronzas medaļniekiem kļuva "Rīgas Zeļļi", kas izšķirošajā sērijas spēlē apspēlēja "VEF Rīga". Otrajiem sezona bijusi neveiksmīgākā ilgā laika posmā, kas licis publiski atvainoties par sniegumu.
VEF dominējis Latvijas basketbolā pēdējo 16 gadu laikā. Kopš 2010. gada ierasti klubs spēlēja vismaz Latvijas Basketbola līgas finālā, taču šī sērija tika lauzta 2025./2026. gada sezonā. Pusfinālā to apspēlēja "Ventspils", savukārt cīņā par bronzu ar 2-1 pārāka bija cita galvaspilsētas vienība "Rīgas Zeļļi" - viņi šo cēlmetālu izcīna otro gadu pēc kārtas.
VEF kopumā otrajā sezonā ar Mārtiņu Gulbi pie trenera stūres aizvadīja vāju gadu. FIBA Čempionu līgā tas nepārvarēja pietiekami pateicīgu apakšgrupu, Latvijas kausa pusfinālā divu spēļu summā bez variantiem piekāpās "Valmiera Glass"/ViA, kam vēlāk zaudēja arī Latvijas-Igaunijas basketbola līgas pusfināla sērijā. Tieši apvienotajā līgā VEF vienīgā sezonas medaļa - bronza.
Sezonas gaitā klubu ietekmēja basketbolistu traumas, kā arī biežās sastāva rokādes. Pēc uzvaras bronzas sērijas pirmajā spēlē vēlāk lieli robi bija redzami saspēles vadītāja pozīcijā, jo bija jāspēlē bez leģionāriem Kamau Stouksa un Iļja Sidorova, kā arī perspektīvā Andriana Andževa.
— edgars jaunups 🇺🇦🇮🇱 (@jaunups) May 14, 2026
Pēc ceturtās vietas Latvijas Basketbola līgā sociālajos tīklos ar paziņojumu klajā nācā VEF līdzdibinātājs Edgars Jaunups. "Šī sezona bija briesmīga. Nezinu, vai bijām to pelnījuši, bet mums tā bija jāpiedzīvo. Tagad zinām, ka ir gadi, kad pilnīgi nekas neizdodas, bet tas nenozīmē, ka tas mūs salauž. Būs īstais brīdis parādīt, ka spējam piecelties." Jaunups atvainojās visiem kluba līdzjutējiem par šīs sezonas vilšanos.
"Liela izgāšanās, liela vilšanās. Katastrofāls sniegums visa gada garumā. Neatradām to spēli un virknējumu, kā gribam darboties un kā gribam spēlēt. Ir divi varianti dzīvē - vai nu saprotam un atzīstam savas kļūdas, mācoties no tām, vai padodamies. Ir viens variants, ko izvēlos es - atzīt, saprast un piecelties atkal no jauna," pēc zaudējuma LBL bronzas sērijā teica galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, par kura amata drošību VEF vadības līmenī ticis runāts sezonas gaitā. Nav izslēgts, ka šī bija viņa pēdējā spēle kā VEF galvenajam trenerim.
Pēdējos mēnešos līdzdibinātājs Edgars Jaunups publiski klāsta, ka tiek strādāts pie budžeta palielināšanas uz nākamo sezonu, lai VEF padarītu par konkurētspējīgāku starptautiskā līmenī. Jaunups izteicies, ka tam nepieciešami ap pieciem līdz sešiem miljoniem eiro lielu budžetu. Tas var likt domāt, ka jau drīzumā var būt zināmi kādi konkrētāki jaunumi šajā sakarā.
LBL finālsērijā spēkojas jau divus titulus šogad izcīnījusī "Valmiera Glass"/ViA un BK "Ventspils". Sērijā rezultāts ir 2-1 par labu Kaspara Vecvagara trenētajai komandai, kam jau šodien, 15. maijā, ir iespēja likt punktu sērijai. Ja tas neizdosies, izšķirošā spēle gaidāma svētdien, 17. maijā.