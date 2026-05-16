Brīnums nenotika: "Celtic" pēdējās minūtēs salauž "Hearts" un kārtējo reizi kļūst par Skotijas čempioni
Glāzgovas "Celtic" futbolisti sestdien nodrošināja Skotijas čempiontitulu, izšķirošajā mačā pārspējot Edinburgas "Hearts". Tas nozīmē, ka jau 41. gadu pēc kārtas par Skotijas čempioni kļuva "vecās firmas" — "Celtic" vai "Rangers" pārstāve.
Mačā, kurā "Hearts" komandai titulam pietika ar neizšķirtu, "Celtic" savā laukumā uzvarēja ar 3:1 (1:1). Spēles 43. minūtē pēc stūra sitiena Lorenss Šenklends pie tālā vārtu staba ar galvu raidīja bumbu tīklā un panāca 1:0 "Hearts" labā. Kompensācijas laikā glāzgovieši tika pie iespējas izpildīt 11 metru soda sitienu, un Ārns Engelss to realizēja.
"Hearts" komandai nepieciešamais rezultāts saglabājās līdz 87. minūtei, kurā Daizens Maeda no vārtu priekšas panāca 2:1 "Celtic" labā. Viesi izmisīgi centās atspēlēties, un kompensācijas laika pēdējā minūtē, kad "Hearts" vārtsargs Aleksandrs Shvolovs atradās pretinieku soda laukumā, "Celtic" aizskrēja pretuzbrukumā uz tukšiem vārtiem, kuros bumbu ieraidīja Kelams Osmands.
"Celtic" Skotijas meistarsacīkstēs uzvarējusi 56 reizes, par vienu vairāk nekā Glāzgovas "Rangers".
"Hearts" savu līdz šim pēdējo Skotijas čempiones titulu izcīnīja 1960. gadā, kad par čempioni kļuva ceturto reizi.
Jāpiebilst, ka Skotijas čempionāta finiša taisne noritēja diezgan skandalozos apstākļos, un "Hearts" pēdējo spēļu laikā sadūrās ar nelabvēlīgiem tiesnešu lēmumiem, kamēr "Celtic" nereti guva sev vēlamos — piemēram, divas kārtas iepriekš "Hearts" labā nepiešķīra 11 metru soda sitienu spēlē pret "Motherwell", un komanda bija spiesta samierināties ar neizšķirtu, kamēr "Celtic" izspruka ar nesaņemtu sarkano kartīti uzvarētajā spēlē pret "Rangers", bet priekšpēdējā kārtā 8 minūšu kompensācijas laika pēdējās sekundēs nopelnīja kritiski vajadzīgo 11 metru soda sitienu pret "Motherwell" un izcīnīja uzvaru, tādējādi līdz vienam punktam pietuvojoties līderei. Ja spēle būtu beigusies neizšķirti, izšķirošajā spēlē "Celtic" nāktos uzvarēt "Hearts" ar triju vārtu pārsvaru. Fanu sašutums par tiesneša Džona Bītona lēmumu "Motherwell" spēlē par labu "Celtic" noteikt plašas debates izraisījušo 11 metru soda sitienu bija tik liels, ka pēc draudiem tiesnesim un viņa ģimenei nācās pabūt policijas aizsardzībā.