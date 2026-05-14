Latvijas izlases pirmais treniņš Cīrihē; 14.05.2026.
Latvijas hokeja izlase aizvadījusi pirmo treniņu Cīrihē divas dienas pirms pirmās spēles pasaules čempionātā pret mājinieci Šveici.
Labā noskaņojumā Latvijas hokejisti izmēģina Cīrihes halles ledu pirms pasaules čempionāta. FOTO
Latvijas hokeja izlase ceturtdien Cīrihē sarīkoja pirmo treniņu Cīrihes ledus hallē divas dienas pirms nopietnā pārbaudījuma, kad pasaules čempionāta pirmajā spēlē mūsējiem pretim stāsies mājiniece Šveice.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu Cīrihē uzsāks sestdien plkst. 21.20, kad tiksies ar Šveici, bet jau nākamajā dienā tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību. Tad 19. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 - ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem. Visām Latvijas izlases spēlēm varēs sekot līdzi LTV7 tiešraidēs. Grupas četras labākās izlases iekļūs ceturtdaļfinālā.
Otrajā grupā Fribūrā spēlēs Kanāda, Dānija, Itālija, Norvēģija, Slovēnija, Slovākija, Čehija un Zviedrija.
Šogad pasaules čempionāts Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā norisināsies no 15. līdz 31. maijam.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).