Basketbols
Vakar 22:33
29 gadu vecumā pēkšņi miris Memfisas "Grizzlies" basketbolists Brendons Klārks
29 gadu vecumā miris Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Memfisas "Grizzlies" spēlētājs Brendons Klārks, otrdien pavēstīja komanda.
Ne komandas, ne viņa pārstāvošās aģentūras paziņojumos nav norādīts Klārka nāves cēlonis.
"Brendons bija izcils komandas biedrs un vēl labāks cilvēks, kura ietekme uz organizāciju un visu Memfisas kopienu netiks aizmirsta," teikts "Grizzlies" paziņojumā.
Klārks "Grizzlies" rindās aizvadīja septiņas sezonas, taču šosezon ceļgala traumas dēļ devās laukumā tikai divās cīņās. Pagājušajā sezonā basketbolists aizvadīja viņš 64 spēles.
Aprīlī Klārks tika aizturēts Arkanzasā pēc policijas pakaļdzīšanās, un viņam tika izvirzītas apsūdzības par aizliegto vielu glabāšanu un bēgšanu no policijas.