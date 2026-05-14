"Ghetto Games" jaunās sezonas atklāšana
"Ghetto Games" 13. maijā Grīziņkalnā atklāja kustības 18. sezonu, piedāvājot ikvienam klātienē izbaudīt ielu sporta gaisotnes burvību.
FOTO: spēcīgs starts vasarai! Grīziņkalnā ar vērienu atklāta "Ghetto Games" jaunā sezona
"Ghetto Games" vakar, 13. maijā, Grīziņkalnā svinīgi atklāja kustības 18. sezonu, piedāvājot ikvienam klātienē izbaudīt ielu sporta gaisotnes burvību. Atklāšanas programmā aizvadīts "Ghetto Basket" turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, kā arī konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā.
Kustības 18. sezona iezīmē pilngadību un jaunu attīstības posmu – "Ghetto Games" no lokālas iniciatīvas ir kļuvusi par vienu no redzamākajām ielu sporta un jauniešu kultūras platformām Baltijā. .
Šovasar Grīziņkalnā paredzēts vēl plašāks notikumu klāsts – katru nedēļu 17+ grupā "Ghetto Basket" posmos norisināsies "Ghetto Gladiatoru batls", kur iepriekšējā posma labākais četrinieks cīnīsies par 400 eiro naudas balvu. Skatītājus sagaida arī Slavenību līga, kur basketbolā spēles notiks formātā viens pret vienu.
Grīziņkalna kolizejā atgriezīsies Nāciju Līga jauniešiem un notiks pirmās basketlona sacensības. Tallinā un Ventspilī tiks izspēlētas ceļazīmes uz Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) 3x3 "Masters" turnīriem, savukārt jūlijā paredzētas "Ghetto Basket King Of The court" sacensības.
Kopumā šosezon ieplānoti 22 "Ghetto Basket" posmi 13 vecuma grupās – no U9 līdz pieaugušo konkurencei, tostarp atsevišķās meiteņu kategorijās. Tradicionāli 13 posmi norisināsies Grīziņkalnā ceturtdienu vakaros, savukārt vēl deviņi turnīri notiks citās pilsētās un arī ārpus Latvijas. Sezonas kulminācija būs superfināls augusta beigās.
Papildus basketbolam šosezon norisināsies arī "Ghetto Football", "Ghetto Floorball", "Ghetto Volleyball", "Ghetto Fight" un "Ghetto Dance", kā arī īpašie notikumi – "Štuka par bazaru", "Kings Of Air" un "Ghetto Games" festivāls Ventspilī.