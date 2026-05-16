Rīgas maratonā labots Latvijas rekords DPD jūdzes distancē
DPD jūdzē, kas 16. maijā atklāja Rimi Rīgas maratona nedēļas nogali, izcīnītas pirmās medaļas un kronēti Latvijas čempioni.
1609 metru garajā trasē no Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim 16. maija rītā vīriešu konkurencē norisinājās īpaši spraiga cīņa starp trīs distances favorītiem – Artūru Niklāvu Medvedu (04:09.4), Robertu Glazeru (04:10.0) un Ņikitu Bogdanovu (04:10.2).
Visi trīs sportisti finiša līniju šķērsojot ātrāk par tā brīža Ņikitam Bogdanovam piederošo Latvijas rekordu. Par Latvijas čempiones titulu sieviešu konkurencē norisinājās tikpat cieša cīņa: Marta Livčāne (05:06.8), Asnate Caune (05:06.9) un Kitija Valtere (05:07.0).
Latvijas čempionātā DPD jūdzē uzreiz pēc jaunā Latvijas rekordista Artūra Niklāva Medveda (04:09.4) finišēja Roberts Glazers ar rezultātu 04:10.0, labojot savu personisko rekordu par teju 17 sekundēm, savukārt Ņikita Bogdanovs izcīnīja bronzas godalgu – 04:10.2.
Šieviešu konkurencē Latvijas čempionei Martai Livčānei izdevās sasniegt rezultātu 05:06.9, kas ir jauns sportistes personiskais rekords. Uzreiz aiz Livčānes sekoja Asnate Caune ar rezultātu 05:06.9 un Kitija Valtere ar rezultātu 05:07.0.
TOP 5 vīriešu rezultāti
1. Artūrs Niklāvs Medveds – 4:09.4
2. Roberts Glazers – 04:10.0
3. Ņikita Bogdanovs – 04:10.2
4. Kārlis Ancāns– 04:14.4
5. Rūdolfs Vanadziņs – 04:22.4
TOP 5 sieviešu rezultāti
1. Marta Livčāne – 05:06.9
2. Asnate Caune – 05:06.9
3. Kitija Valtere – 05:07.0
4. Poļina Curikova – 05:16.6
5. Kristiāna Kudle – 05:32.6
DPD jūdze iegūst arvien lielāku popularitāti
Kopumā DPD jūdzes distancē šodien devās teju 7000 dalībnieki, kuru vidū arī Latvijas Skolu kausa un "Iekļaujošs maratons", kas tiek veidots kopā ar Mēness Aptieku (dalībniekiem ar kustību traucējumiem), dalībnieki. Rimi Rīgas maratona pirmā diena turpinās ar vērienīgu Rimi Bērnu dienu 11. novembra krastmalā, kur mazie sportisti var gan izskrieties, gan piedalīties dažādās sportiskās, izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs.
Rimi Rīgas maratona programma nedēļas nogales garumā
16. maijs
EXPO tirdzniecība un starta numuru izņemšana Rimi Olimpiskajā centrā Grostonas ielā 6B
9.00–14.00 Bērnu dienas skrējieni un aktivitātes 11. novembra krastmalā
11.00 un 11.30 DPD jūdzes starti pie Mākslas muzeja – finišs pie Brīvības pieminekļa
17. maijs
Starts Akmens tilta pakājē, finišs 11. novembra krastmalā
7.30 Profesionālie skrējēji – 21 km
7.35 42 km un Signet Bankas 42 km stafete
9.30 21 km un Signet Bankas 21 km stafete
12.30 10 km
14.30 un 15.30 6 km
Par Rimi Rīgas maratonu
Maratons Rīgā notiek kopš 1991. gada. Rimi Rīgas maratons ir Baltijas valstu vērienīgākais tautas sporta notikums, kas ik gadu Latvijas galvaspilsētā pulcē desmitiem tūkstošu skrējēju no visas pasaules.
2026. gadā Rimi Rīgas maratons norisināsies 16.-17. maijā, kad pasākuma ietvaros būs iespējams izskrieties maratona un Signet Bankas 42 km stafetē, pusmaratona un Signet Bankas 21 km stafetē, kā arī 10 km, 6 km (5,7 km), DPD jūdzes (1 609 m) un Bērnu dienas distancēs.
Visām Rimi Rīgas maratona distancēm piešķirtas Pasaules vieglatlētikas savienības kvalitātes zīmes (World Athletics Road Race Label), bet maratonam un jūdzes distancēm ir arī Latvijas čempionāta statuss.
Rimi Rīgas maratons sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Rimi un Latvijas televīziju īsteno labdarības kampaņu "Kustība par kustību", kurā, kopš tās aizsākuma 2019. gadā, jau kopumā saziedoti 150 000 eiro bērniem ar kustību traucējumiem.
Rimi Rīgas maratons aizsācis arī Baltijā nozīmīgāko pasākumu ilgtspējas programmu "Run for Future", kuras ietvaros ne tikai tiek aprēķināts un kompensēts pasākuma oglekļa pēdas nospiedums, bet arī visi dalībnieki aicināti rīkoties atbildīgi.
