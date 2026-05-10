Porziņģa kādreizējais klubs "Wizards" iegūst NBA drafta pirmo izvēli
Vašingtonas "Wizards" komanda svētdien uzvarēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) drafta loterijā, tādējādi 23. jūnijā tā varēs kā pirmā izvēlēties basketbolistu draftā.
"Wizards" pirmo izvēli ieguvusi pirmo reizi kopš 2010. gada, kad ar šo numuru izraudzījās Džonu Volu. Tieši Vols svētdien bija komandas pārstāvis loterijā.
Iespēja iegūt pirmo numuru Vašingtonas komandai bija 14%, tāpat kā Bruklinas "Nets" un Indiānas "Pacers" vienībām. Šosezon pamatturnīrā "Wizards" uzvarēja tikai 17 no 82 spēlēm un ieņēma pēdējo vietu visā līgā.
Patlaban no koledžu basketbola ir četri kandidāti, kas varētu tikt izraudzīti ar pirmo numuru - Anisets Dibantsa, Kemerons Būzers, Derins Pītersons un Keilebs Vilsons.
Otro izvēli ieguva Jūtas "Jazz", trešo - Memfisas "Grizzlies", ceturto - Čikāgas "Bulls".
Latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" tika pie 11. izvēles. Zīmīgi, ka 2004. gadā ar 11. numuru komanda izraudzījās latviešu centra spēlētāju Andri Biedriņu.