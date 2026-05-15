Latvijas basketbolists Uģis Pinete.
Basketbols
Šodien 19:05
"Rīgas zeļļu" kapteinis Uģis Pinete paziņo par karjeras beigām
Latvijas basketbolists Uģis Pinete pēc ceturtdien izcīnītās Latvijas Basketbola līgas (LBL) bronzas godalgas paziņoja, ka noslēdz profesionāla sportista karjeru, sarunā ar "Rīgas zeļļi"/"Sefinance" preses dienestu atklāja Pinete.
Jau ziņots, ka bronzas sērijas izšķirošajā mačā "Rīgas zeļļi" viesos ar 93:80 pārspēja "VEF Rīga", sērijā līdz divām uzvarām gūstot panākumu ar 2-1 un izcīnot godalgas.
"Dzīvē viss kas var notikt, bet, visticamāk, jā, šodien bija pēdējā. Dzīvē viss var notikt, bet šobrīd domāju, ka ir laiks darīt citādākas lietas. Noteikti gribu palikt sportā un palikt basketbolā. Ja būs tāda iespēja, to izmantošu," pēc mača teica Pinete.
Pinete pārstāvēja "Rīgas zeļļus" kopš kluba dibināšanas 2023. gadā. Viņš kopā ar Rīgas komandu divas reizes izcīnīja LBL bronzu, kā arī pa reizei sudrabu LBL un Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Visu profesionāļa karjeru Pinete ir pavadījis Latvijā, pārstāvot arī "Ventspili", "Jūrmalu" un "Ogri".