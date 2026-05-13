"Par laimi viss bija kārtībā!" Čehu sportists pēc avārijas rallijkrosa pirmajā posmā Biķerniekos pabijis slimnīcā
Aizvadītajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē Rīgā notika Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmais posms. RX3 klasē notika avārija, kā rezultātā slimnīcā nonāca čehu sportists Libors Teješs.
Sacensības neiztika bez avārijām, RX3 klasē tādā iekuļoties čehu sportistam Liboram Teješam. Kā vēlāk izrādījās, avārija bija pietiekami nopietna, jo sportists nogādāts slimnīcā. "Pusfināla sākumā tiku iegrūsts nožogojumā. Mašīnas aizmugure pacēlās gaisā un tad nokrita uz leju. Tas bija spēcīgs trieciens. Mani nogādāja slimnīcā, lai veiktu izmeklējumus, taču ceru, ka mani drīz izrakstīs. Pateicos FIA medicīniskajam personālam par viņu profesionālo darbu," sociālajā tīklā "Facebook" pirms divām dienām rakstīja pats sportists.
Noskaidrojies, ka viņa veselībai briesmas nedraud. Kā viņš atklājis portālam "Go4Speed", tad viņu ātri vien no slimnīcas izrakstījuši. "Pēc avārijas mani nogādāja slimnīcā, kur veica rentgenu un datortomogrāfiju. Par laimi, visi izmeklējumi bija kārtībā, tāpēc vēlāk tajā pašā vakarā mani izrakstīja. Vēlos sirsnīgi pateikties visiem par laipnajiem vēstījumiem un atbalstu ātrai atveseļošanai, kā arī par iedrošinājumu sniegt savu labāko sniegumu trasē! Es to patiešām novērtēju." Teješs norādīja, ka, ja nebūtu notikusi avārija, viņam būtu visas iespējas kvalificēties finālam.
Biķernieku posmā Latvijas sportistiem par augstākajām vietām cīnīties neizdevās. Jānis Baumanis apstājās ceturtdaļfinālā. Pēc kvalifikācijas braucieniem Baumanis RX1 klasē bija devītais, bet ceturtdaļfinālā pirmajā līkumā cīņā ar konkurentu sagriezās viņa spēkrats un latvietis nevarēja atsākt braucienu. Finālā šajā klasē uzvarēja zviedrs Juhans Kristoferons, kuram sekoja norvēģis Ūle Veibī un soms Joni Turpeinens. RX4 klasē Ivo Gabrāns izcīnīja sesto vietu, bet Lenards Patriks Lepsis apstājās pusfinālā, kamēr RX5 klasē Roberts Purmalis, kurš 16 gadu vecumā ir jaunākais čempionāta braucējs, bija ceturtais, savukārt Ronalds Baldiņš nepārvarēja pusfinālu.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Rīgā, Biķernieku trasē, atgriezies prestižais Eiropas rallijkrosa čempionāts.