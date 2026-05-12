Futbols
Šodien 16:33
Pāragri mūžībā devies kluba "Valmiera FC" futbola treneris Andis Ādamsons
Pāragri mūžībā devies futbola treneris Andis Ādamsons, informē Valmieras Sporta skola.
"Esam dziļās sērās par mūsu kolēģa Anda Ādamsona pāragro aiziešanu mūžībā. Valmieras Sporta skolas kolektīvs ir zaudējis pieredzējušu futbola treneri, zinošu un draudzīgu kolēģi," savā paziņojumā raksta Valmieras Sporta skola.
Ādamsons strādāja par futbola kluba “Valmiera FC” treneri, trenējot U15 un U17 komandas un asistējot U19 komandai.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anda ģimenei un piederīgajiem.