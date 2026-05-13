47 gadu vecumā miris Džeisons Kolinss - pirmais NBA spēlētājs, kurš publiski neslēpa savu homoseksualitāti
47 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Nacionālās basketbola līgas (NBA) spēlētājs Džeisons Kolinss (1978–2026) — pirmais basketbolists līgas vēsturē, kurš publiski atklāja, ka ir homoseksuāls.
Par viņa nāvi otrdien, 12. maijā, paziņoja Kolinsa ģimene, kas pavēstīja, ka bijušais basketbolists devās mūžībā pēc “drosmīgas cīņas” ar ceturtās stadijas glioblastomu – vienu no agresīvākajām smadzeņu vēža formām. “Džeisons mainīja dzīves negaidītos veidos un bija iedvesma visiem, kas viņu pazina, kā arī tiem, kuri viņu apbrīnoja,” norādīts ģimenes paziņojumā. Ģimene pauda pateicību par iedzīvotāju pausto līdzjūtību un izcēla profesionālo mediķu darbu, piebilstot, ka Kolinsa zaudējums būs ļoti sāpīgs visiem tuviniekiem.
Par nopietno saslimšanu Kolinsa tuvinieki un NBA publiski runāja 2025. gada rudenī, kad atklāja, ka viņam atklāts smadzeņu audzējs. Vēlāk pats sportists ESPN publicētā vēstījumā paziņoja, ka viņam diagnosticēta ceturtās stadijas glioblastoma. Neskatoties uz slimību, Kolinss saglabāja optimismu un turpināja iedvesmot citus ar savu piemēru.
Džeisons Kolinss dzimis Northridžā, Kalifornijā, un NBA karjeru sāka 2001. gadā, kad draftā viņu izvēlējās Hjūstonas “Rockets”. Savu pirmo spēli līgā viņš aizvadīja Ņūdžersijas “Nets” sastāvā, ar kuru jau debijas sezonā sasniedza NBA finālu. Karjeras laikā viņš pārstāvēja arī Memfisas “Grizzlies”, Minesotas “Timberwolves”, Atlantas “Hawks”, Bostonas “Celtics” un Vašingtonas “Wizards”. Lai gan Kolinss nebija līgas spožākā zvaigzne statistikas ziņā, viņš izcēlās ar profesionalitāti, aizsardzības spēli un līdera īpašībām.
Plašāku atpazīstamību Kolinss ieguva 2013. gadā, kad žurnālā “Sports Illustrated” publiski atklāja savu homoseksualitāti. Gadu vēlāk viņš parakstīja līgumu ar Bruklinas “Nets” un kļuva par pirmo NBA pēlētāju kādā no četrām lielākajām Ziemeļamerikas profesionālajām sporta līgām, kas neslēpj savu netradicionālo seksuālo orientāciju. Vēlāk viņš atzina, ka pēc publiskācijas saņēmis zvanu gan no Opras Vinfrijas, gan toreizējā ASV prezidenta Baraka Obamas. “Prezidents Obama man teica: ‘Apsveicu — tas, ko tu šodien paveici, pozitīvi ietekmēs kādu cilvēku, kuru tu, iespējams, nekad dzīvē nesatiksi,’” atcerējās Kolinss.
Pēc basketbolista karjeras noslēguma 2014. gadā Kolinss kļuva par basketbola vēstnieku un aktīvi iestājās par iekļaujošāku sporta vidi. Viņš piedalījās dažādās NBA sociālajās iniciatīvās un kļuva par nozīmīgu LGBTQ+ kopienas balsi sportā. Pagājušajā nedēļā viņam tika piešķirta pirmā Bila Voltona Globālā čempiona balva par ieguldījumu sporta sabiedrības attīstībā, taču veselības stāvokļa dēļ viņš ceremoniju nevarēja apmeklēt. Balvu viņa vārdā saņēma dvīņubrālis Džerons Kolinss, kurš arī spēlēja NBA.
NBA komisārs Adams Silvers savā paziņojumā uzsvēra Kolinsa paveikto ārpus basketbola laukuma: “Džeisona Kolinsa ietekme sniedzās daudz tālāk par basketbolu, jo viņš palīdzēja padarīt NBA, WNBA un sporta pasauli kopumā iekļaujošāku un draudzīgāku nākamajām paaudzēm.” Silvers arī piebilda, ka Kolinss tiks pieminēts ne tikai kā cilvēks, kurš lauza barjeras, bet arī “kā laipns un cilvēcīgs vīrietis”. Ģimenes pausto paziņojumu parakstījis Kolinsa vīrs Brunsons Grīns, dvīņubrālis Džerons un vecāki Portija un Pols Kolinsi.