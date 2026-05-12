Fanu "lāča pakalpojums": Prāgas "Slavia" atņemta iespēja jau tagad svinēt Čehijas čempiones titulu
Čehijas futbola līgas līderkomandai Prāgas "Slavia" piešķirts zaudējums un noteikts 411 000 eiro naudas sods pēc tam, kad līdzjutēji pirms spēles beigām sarīkoja nekārtības laukumā. Tobrīd "Slavia" bija vadībā un uzvaras gadījumā būtu nodrošinājusi Čehijas čempiones titulu.
Otrdien noteiktais disciplinārsods paredz, ka nedēļas nogales spēlē uzvara ar 3:0 tiek piešķirta Prāgas "Sparta" vienībai pēc tam, kad desmit minūšu kompensācijas laika septītajā minūtē, kad "Slavia" bija vadībā ar 3:2, laukumā nekārtības sarīkoja "Slavia" atbalstītāji ar petardēm. Viņi uzbruka arī vairākiem "Sparta" spēlētājiem, bet vārtsargam Jakubam Surovčikam no tuva attāluma iešāva sejā ar petardi. Vainīgais ir noskaidrots, un klubs viņam piemērojis mūža aizliegumu apmeklēt kluba mājas spēles.
"Slavia" nākamās četras mājas spēles būs jāaizvada bez līdzjutējiem, kā arī komandai noteikts desmit miljonu kronu (411 000 eiro) naudas sods. Komanda nolēmusi lēmumu neapstrīdēt.
Čehijas līgas līderkomanda joprojām ir "Slavia", kas trīs spēles pirms turnīra beigām ar pieciem punktiem pārspēj "Sparta".
"Slavia" atvainojās par notikušajām nekārtībām un apliecināja, ka klubs sadarbosies ar policiju, kas izmeklē huligānismu. Savukārt BBC vēsta, ka kluba prezidents Jaroslavs Tvrdiks apsolījis piemērot mūža aizliegumu apmeklēt kluba spēles "Fortuna Arena" visiem, kurus videoieraksti atmaskos kā laukuma huligānus.