"Vītoliņš man uzdāvināja, bet izlasē neiecēla!": Maestro Raimonds Pauls fano par mūsējiem ar īpašu krekliņu
Kad līdz pasaules čempionāta sākumam atlikušas vien dažas dienas, malā nevarēja palikt arī leģendārais komponists, Maestro Raimonds Pauls, kurš palepojies ar īpašu Latvijas hokeja izlases krekliņu.
"[Latvijas izlases galvenais treneris Harijs] Vītoliņš man uzdāvināja, bet izlasē neiecēla!" Maestro nosmēja, klātesošajiem palepojoties ar uzvilktu Latvijas izlases krekliņu ar 90. numuru. Kā zināms, 12. janvārī izcilais mūziķis nosvinēja apaļo 90. dzimšanas dienu.
2026. gada pasaules čempionāts no 15. maija līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs ASV, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.
Pirmā spēle Latvijai būs 16. maijā pret mājinieci Šveici. Jāatgādina, ka tieši cīņā pret toreiz sīvāko sāncensi Šveici pirms 30 gadiem Latvija izkaroja tiesības spēlēt hokeja elitē.
17. maijā Latvija spēlēs pret Vāciju, 19. maijā pret Austriju, 21. maijā ar Somiju, 23. maijā ar pasaules un olimpisko čempioni ASV (to pašu, kuru 2023. gadā Latvija šokēja spēlē par bronzas medaļām!), 24. maijā ar Lielbritāniju, 26. maijā ar Ungāriju. Ja Latvija savā grupā iekļūs labāko četriniekā, 28. maijā notiks ceturtdaļfināla spēle. Pusfināli paredzēti 30. maijā, bet bronzas un zelta medaļu spēles — 31. maijā.