Šiliņš aizvada sezonas rezultatīvāko spēli, tomēr “Neptūnas” piekāpjas “Žalgirim”
Latvijas basketbolisti Kārlis Šiliņš un Rihards Lomažs trešdien Lietuvas Basketbola līgas (LKL) mačā guva attiecīgi 24 un 20 punktus, taču tas neglāba viņu pārstāvēto Klaipēdas "Neptūnas" no neveiksmes.
"Neptūnas" mājās ar 90:93 (22:27, 28:27, 19:28, 21:11) piekāpās līdervienībai Kauņas "Žalgiris".
Šiliņš spēlēja 21 minūti un 52 sekundes un, realizējot septiņus no astoņiem divu punktu metieniem, divus no trijiem tālmetieniem un četrus no astoņiem soda metieniem, guva 24 punktus un aizvadīja savu rezultatīvāko maču šosezon. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, četras piezīmes un pieci izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 24.
Tikmēr Lomažs laukumā pavadītajās 30 minūtēs un 44 sekundēs raidīja grozā septiņus no deviņiem divu punktu metieniem un sešus soda metienus, kā arī iekrāja četras atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas, piecas kļūdas, divas piezīmes un piecus izprovocētus sodus, tiekot pie efektivitātes koeficienta 23.
Latvieši bija rezultatīvākie Klaipēdas komandas rindās. Kauņas vienības uzvaru ar 16 gūtajiem punktiem sekmēja Ažols Tubelis, kamēr 13 punktus iekrāja Dastins Sleva un Silvēns Fransisko.
"Neptūnas" ar 16 uzvarām 31 spēlē turnīra tabulā ieņem trešo vietu, bet "Žalgiris" ar bilanci 29-1 atrodas pirmajā pozīcijā.